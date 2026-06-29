학위 취득자는 역대 최대인데 박사급 일자리 부족 심화 구직 포기 늘며 비경제활동인구 급증…전공·성별 격차도 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난해 국내에서 박사학위를 취득한 신규 박사 3명 가운데 1명은 취업하지 못한 것으로 나타났다.

특히 30세 미만 청년 박사의 경우 절반 이상이 무직 상태인 것으로 조사됐다. 박사 배출은 역대 최대 규모로 늘었지만 대학과 연구기관, 기업 연구개발(R&D) 등 이른바 ‘박사급 일자리’가 이를 따라가지 못하면서 노동시장 이탈까지 늘어나는 모습이다.

29일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 공개된 ‘2025년 국내 신규 박사학위 취득자 조사’에 따르면 지난해 신규 박사학위 취득자 1만498명 가운데 재직 중이거나 취업이 확정된 비율은 66.7%였다. 반면 실업자는 27.7%, 비경제활동인구는 5.6%로 집계됐다. 두 집단을 합한 무직자 비율은 33.3%로 관련 조사가 시작된 2014년 이후 처음으로 30%를 넘어섰다.

무직자 비율은 2018년까지 20%대 중반 수준을 유지했지만 2019년 29.3%로 급등한 뒤 28~29%대를 이어오다 지난해 33.3%로 뛰었다. 전년 대비 증가 폭도 3.7%포인트로 역대 가장 컸다.

특히 구직 활동을 포기한 비경제활동인구가 크게 늘었다. 실업자 비율은 2024년 26.6%에서 지난해 27.7%로 1.1%포인트 증가하는 데 그쳤지만, 비경제활동인구는 같은 기간 3.0%에서 5.6%로 2.6%포인트 늘며 거의 두 배로 증가했다.

이는 신규 박사를 흡수할 양질의 일자리가 충분히 늘지 못한 영향으로 풀이된다.

학령인구 감소로 대학들이 전임교원 채용을 줄이는 대신 비전임교원을 확대하고 있는 데다 정부출연연구기관과 기업 연구개발 분야의 정규직 채용도 제한적이기 때문이다.

실제 교육부의 ‘2025년 교육기본통계’에 따르면 고등교육기관 전임교원은 8만6701명으로 1년 전보다 617명 감소한 반면 비전임교원은 4261명 늘어난 15만3923명을 기록했다.

청년층의 취업난은 더욱 심각했다. 지난해 박사학위를 받은 30세 미만 569명 가운데 무직자는 51.1%로 처음 절반을 넘어섰다. 같은 연령대 비경제활동인구 비율도 2024년 2.6%에서 지난해 7.9%로 급증했다.

30~34세 역시 박사 취득자가 가장 많은 연령대(3836명)였지만 무직자 비율은 44.2%에 달했다. 이어 35~39세 32.8%, 50세 이상 22.7%, 40~44세 22.1%, 45~49세 16.6% 등 모든 연령대에서 무직자 비율이 조사 이후 가장 높았다.

최근 청년 고용시장 전반의 침체도 영향을 미친 것으로 보인다. 올해 5월 청년층 고용률은 43.8%로 1년 전보다 2.4%포인트 하락하며 25개월 연속 감소세를 이어갔다. 여기에 생성형 AI 확산으로 신입 연구·사무직 채용이 위축된 점도 일부 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

앞서 한국은행은 지난해 보고서에서 2022년 이후 컴퓨터 프로그래밍과 정보서비스업, 출판업 등에서 청년 고용이 큰 폭으로 감소했다고 분석한 바 있다.

취업에 성공한 박사들 사이에서도 전공별 임금 격차는 뚜렷했다. 지난해 취업한 박사 가운데 연봉 1억원 이상 비중은 15.9%로 전년보다 1.5%포인트 늘었다.

전공별로는 경영·행정·법 분야가 29.8%로 가장 높았고 보건·복지(26.5%), 정보통신기술(ICT·24.1%)이 뒤를 이었다. 반면 예술·인문학은 연봉 1억원 이상 비중이 3.7%에 그쳤다. 연봉 2000만원 미만 비중은 예술·인문학(26.8%), 교육(19.0%), 사회과학·언론·정보학(14.9%) 순으로 높았다.

성별 격차도 확인됐다. 여성 신규 박사의 무직 비율은 38.4%로 남성(29.6%)보다 8.8%포인트 높았다. 연봉 1억원 이상 비중은 남성이 20.6%인 반면 여성은 8.3%에 그쳤고, 연봉 2000만원 미만은 남성 6.3%, 여성 17.2%로 큰 차이를 보였다.