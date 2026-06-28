수색구조훈련 재개·AI 협력 추진 한일 및 한미일 안보 공조 지속

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위대신이 28일 서울에서 한일 국방장관 회담을 열고 국방교류협력 강화 방안을 논의했다.

양 장관은 이날 공동 언론발표문을 통해 지난 1월 안 장관의 방일과 5월 싱가포르 회동에 이어, 고이즈미 대신의 방한으로 여섯 번째 회담이 개최된 것을 환영했다.

양측은 특히 장관급 상호 방문과 회담 정례화, 약 9년 만에 재개된 한일 수색구조훈련, 국방당국 간 인공지능(AI) 분야 협력 논의 진전 등을 주요 성과로 꼽았다.

엄중한 안보 환경 속에서 양 장관은 역내 평화와 안정을 유지하기 위한 협력 필요성에 공감하고, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인했다. 또 한일 및 한미일 공조를 지속해 나가기로 했다.

군사 교류 확대 방안도 논의됐다. 양 장관은 공군 특수비행팀 블랙이글스의 일본 기착을 계기로 일본 블루임펄스와의 교류 협력 발전을 지속하고 해난사고 대응 역량 강화를 위한 수색구조훈련을 더욱 발전시키기로 했다. 아울러 AI 등 첨단 과학기술 분야에서도 협력 논의를 추진해 나가기로 했다.

양 장관은 앞으로 상호 이해와 신뢰 증진을 통해 안정적이고 미래지향적인 한일 국방 교류협력의 발전을 위한 소통과 노력을 강화하기로 했다.

앞서 양 장관은 전날 강원 원주에 있는 블랙이글스 부대를 견학했다. 고이즈미 방위대신은 블랙이글스팀이 사용하는 T-50B에 직접 탑승하기도 했다.

양 장관은 이날 회담을 마친 후 국방홍보원을 방문했고 오후에는 한국국방연구원(KIDA)에서 한일 청년 50여 명과 함께 ‘청년 안보대화’와 친선 탁구 경기도 진행할 예정이다.