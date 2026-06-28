국토부 ODA ‘국도 스마트도로관리 마스터플랜’ 페루 정부 차원 조직, 예산 확보 가능

[헤럴드경제=소민호 기자] ‘K-도로관리 시스템’이 페루의 국가 법정계획으로 채택됐다.

국토교통부는 공적개발원조(ODA) 사업으로 추진한 ‘페루 국도 스마트도로관리(재난·교통) 마스터플랜’이 페루 정부의 국가 법정계획으로 공식 채택됐다고 28일 밝혔다.

페루 교통통신부(MTC)는 지난 25일(현지시간) 이같은 내용을 담은 법정계획을 공포했다. 우리나라의 도로관리 정책과 ITS 기술력이 국가 정책으로 인정받은 것이다. 한국의 도로망 구축 컨설팅 결과가 페루의 법정계획으로 공포됨으로써 페루 정부 차원에서 해당 정책을 구체적으로 구현하기 위한 조직, 예산 등 확보가 가능해졌다.

특히 향후 페루에서 도로망 구축사업이 발주되면 우리 민간기업이 참여하는 후속사업을 기대할 수 있다. 앞서 2019년 수행한 콜롬비아 국가 지능형 교통시스템(ITS) 마스터플랜 수립 ODA사업 또한 콜롬비아 현지 교통부의 승인을 받아 2022년에 법정 계획으로 채택된 후 활발한 후속사업과 민간기업 진출이 이뤄진 바 있다.

이번 마스터플랜 수립 ODA 사업은 한국도로공사 컨소시엄(한국도로공사·동명기술공단·이젠시스)이 2024년 7월부터 2025년 6월까지 수행했다. 이를 통해 페루 간선 국도인 판아메리칸 하이웨이 트루히요~아레키파 구간 1560km의 스마트 도로관리 마스터플랜을 수립하고 후속 사업을 발굴했다.

또 사고 및 재난 피해를 최소화하기 위해 2035년까지 단계적으로 도입할 13개 지능형교통체계(ITS) 단기 서비스를 선정하고, 최우선 중점 사업 구간 133.2km에 대한 개념설계 및 이행계획을 수립했다.

국토부는 올 7월부터 국토교통 ODA 사업을 통해 후속사업인 ‘페루 리마–찬카이 스마트 지능형교통체계(ITS) 구축사업 타당성 조사’를 수행한다. 이번 사업을 통해 페루 ITS 구축이 본격화, 우리 기업의 해외 진출 기반도 한층 강화될 것으로 기대된다.

김석기 국토부 건설정책국장은 “국토교통 ODA 사업을 통해 한국의 도로·교통 운영 경험을 페루 현지 여건에 맞게 체계화했다”며 “향후 페루 국도의 안전성과 운영 효율 향상은 물론, 우리기업의 해외 진출에도 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편 페루 현지에서는 법정계획 채택일에 맞춰 기념행사를 가졌으며 한국도로공사의 지능형교통체계 관련 기조강연, 페루 교통통신부의 마스터플랜 발표, 관계기관 패널토론 등을 함께 진행했다.