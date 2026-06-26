해외 출장이 잦거나 글로벌 파트너십이 중요한 첨단 IT·바이오 기업들을 중심으로 서울 마곡지구가 업무 거점으로 주목받고 있다.

마곡지구는 연구개발(R&D)과 첨단산업 기업들이 집적된 업무지구로 자리 잡은 가운데, 교통망 개선과 기업 인프라 확충이 이어지면서 업무 효율성을 고려한 기업들의 이전 및 확장 수요가 꾸준히 이어지고 있다.

특히 올해 청라하늘대교 개통으로 인천공항과 영종·청라지구에서 마곡을 거쳐 서울 도심까지의 이동 편의성이 개선되면서 해외 비즈니스가 많은 기업들의 관심도 높아지고 있다.

이러한 가운데 마곡 업무시설 ‘뉴브 클라우드힐스’는 지하 4층~지상 11층 규모로 조성됐으며, 준공을 완료해 계약 이후 바로 입주가 가능하다.

단지에는 공유 오피스와 프리미엄 라운지, 다양한 규모의 회의실 등 업무 지원시설이 마련돼 있으며, 세미나실과 공유 라운지, 오픈 테라스 등 공용공간도 함께 조성됐다.

또한 분양과 임대를 병행하는 방식으로 공급돼 자금 운용 계획에 따라 입주 형태를 선택할 수 있는 것이 특징이다. 초기 비용 부담을 줄이려는 스타트업이나 중소기업은 임대로 입주한 뒤 향후 분양을 검토할 수 있다.

교통 여건도 우수하다. 서울지하철 9호선 양천향교역을 도보로 이용할 수 있으며, 서울식물원과 궁산이 인접해 업무환경 측면에서도 쾌적한 입지를 갖췄다.

최근에는 화장품 OEM·ODM 전문기업 그린코스가 중앙연구소(R&D센터)와 서울사무소를 뉴브 클라우드힐스로 확장 이전했다. 회사 측은 뷰티·바이오 기업이 밀집한 마곡 클러스터에서 연구개발 역량과 글로벌 고객 대응을 강화하기 위한 결정이라고 설명했다.

한편, 뉴브 클라우드힐스는 현장 1층 홍보관에서 분양 및 임대 관련 상담을 진행하고 있다.