KIOST·서울대·미국 NOAA 공동연구 홍수 주기 빨라져 최근엔 짝수 해 집중

[헤럴드경제=김선국 기자] 중국 양쯔강 유역에서 최근 대형 홍수가 잦아진 원인이 수천㎞ 떨어진 인도양 바닷속 파동 변화 때문이라는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 양쯔강 홍수로 발생하는 저염수가 제주와 서해 연안까지 영향을 미칠 수 있는 만큼 국내 해양생태계 피해 예측에도 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 강동진 부원장 연구팀이 서울대, 미국 해양대기청(NOAA), 인도 열대기상연구소(IITM)와 공동으로 인도양 해양 변화가 동아시아 여름철 홍수에 미치는 영향을 규명했다고 22일 밝혔다.

연구진은 1960년 이후 65년간의 양쯔강 유량 자료와 해양·대기 관측자료를 분석한 결과 인도양 심층에서 발생하는 ‘로스비 파동(Rossby Wave)’이 동아시아 홍수 발생에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다.

로스비 파동은 지구 자전에 의해 발생하는 대규모 해양 파동이다. 연구에 따르면 이 파동이 인도양을 이동하면서 차가운 심층수가 표층으로 올라오는 현상을 억제하고, 남서부 인도양 해수면 온도를 높인다.

이 과정에서 형성된 열에너지가 북태평양 아열대고기압을 강화하고, 대량의 수증기를 양쯔강 유역으로 공급해 집중호우와 홍수를 유발하는 것으로 나타났다.

특히 최근 들어 홍수 발생 주기가 빨라진 점도 확인됐다. 연구진은 인도양 파동 속도가 과거보다 약 70% 빨라지면서 바다 온난화 시점과 동아시아 우기가 맞물리는 현상이 강해졌다고 분석했다.

실제 양쯔강 유역 대홍수는 1960년부터 1980년대까지 5차례 발생했지만, 1990년대 이후에는 11차례로 급증했다. 2010년 이후에는 2019년을 제외한 모든 대규모 홍수가 2010년·2016년·2020년·2024년 등 짝수 해에 발생하는 특징도 나타났다.

연구진은 이번 결과가 동아시아 홍수 예측 정확도를 높이는 데 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

남성현 서울대 교수는 “기후 예측 모델에 해양 파동 정보를 반영하면 홍수 등 극한기상 현상을 더욱 정밀하게 예측할 수 있을 것”이라며 “최근에는 약 2년 주기가 더욱 뚜렷해지고 있어 짝수 해 여름철 양쯔강 홍수에 대한 대비가 필요하다”고 말했다.

이번 연구는 우리나라 해양환경과 수산업에도 시사점을 던진다. 양쯔강 홍수로 대량의 담수가 유입되면 저염수가 형성돼 제주와 서해 연안까지 확산될 수 있기 때문이다.

저염수는 전복과 소라 등 이동이 어려운 저서생물의 삼투압 조절을 방해해 집단 폐사를 유발할 수 있다. 특히 저염수와 고수온이 동시에 나타날 경우 피해 규모는 더욱 커질 수 있다.

KIOST는 올해 여름에도 우리나라 주변 해역 수온이 평년보다 높을 것으로 전망되는 만큼 양쯔강 홍수 발생 여부를 면밀히 살펴볼 필요가 있다고 설명했다.

강동진 KIOST 부원장은 “인도양의 작은 변화가 동아시아 기상이변으로 이어지는 과정을 규명한 연구”라며 “이제 한반도 날씨도 주변 해역만이 아니라 인도양까지 함께 살펴야 설명할 수 있는 시대가 됐다”고 말했다.