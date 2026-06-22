“서울 유도 전용경기장 건립·유소년 육성 시급” 선수 안전·공정한 경기환경 조성 최우선 과제 “호신술·학교체육 확대…생활체육 저변 넓혀야”

[헤럴드경제=양정원 기자] “유도는 단순히 승패를 가르는 스포츠가 아닙니다. 상대를 존중하고 배려하는 태도, 공동체 의식을 배우는 인성교육의 장입니다.”

이천우 서울시유도회장은 지난 19일 헤럴드경제와의 인터뷰에서 유도가 지닌 교육적·사회적 가치를 강조하며 이같이 말했다.

대한유도학교(현 용인대학교)를 졸업한 이 회장은 현재 서울시유도회장으로 3연임 중이다. 서울시체육회 회원종목단체장협의회장과 용인대학교 총동문회 실무부회장도 맡고 있다.

그는 유도를 통해 얻은 경험과 사랑을 후배들과 사회에 환원하는 것을 자신의 역할로 꼽았다. 서울 유도 발전은 물론 서울 체육 전반의 성장과 회원종목단체 간 상생을 위해 봉사하는 데 큰 보람을 느낀다고 했다.

이 회장은 유도의 가장 큰 강점으로 ‘예의와 존중’을 꼽았다. 유도는 ‘예로 시작해 예로 끝난다(禮始禮終)’는 정신을 바탕으로 경기 전후 상대 선수와 심판에게 인사하며 승패와 관계없이 상대를 존중하는 태도를 배운다는 것이다.

그는 “유도는 기술을 익히고 메달을 따기 위한 운동을 넘어 상대를 이해하고 책임감과 공동체 의식을 배우는 교육”이라며 “학교체육과 방과후 활동, 생활체육 현장에서 유도를 적극 활용한다면 학생들의 인성교육에도 큰 도움이 될 수 있다”고 강조했다.

시민 안전 지키는 생활체육으로 확대

서울시유도회는 그동안 지방자치단체와 협력해 시민 대상 호신술 안전교육을 운영해왔다. 2017년에는 서울시 양천구와 업무협약을 체결하고 양천생활안전체험관에서 여성 대상 호신술 안전교육을 실시하기도 했다.

이 회장은 호신술을 상대를 공격하거나 폭력을 행사하기 위한 기술이 아니라 위기 상황에서 자신과 타인의 안전을 지키기 위한 교육이라고 설명했다.

그는 “호신술을 익히면 갑작스러운 위험 상황에서도 침착하게 대응할 수 있는 판단력과 자신감을 기를 수 있다”며 “반복적인 훈련 과정에서 주변 상황을 살피고 위험 요소를 인지하는 습관도 자연스럽게 형성된다”고 말했다.

특히 유도의 기본기인 낙법은 어린이와 여성, 노인 등 일반 시민들에게도 매우 유용하다고 강조했다. 넘어질 때 머리와 목을 보호하고 충격을 분산하는 기술을 익힘으로써 일상생활 속 낙상사고와 부상 예방에 도움을 줄 수 있다는 설명이다.

서울시유도회는 코로나19 이후 중단됐던 호신술 교육을 확대 재개하고, 지방자치단체와 협력해 여성·청소년·어르신 등을 위한 안전교육 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다. 이를 통해 유도를 시민의 안전과 건강을 지키는 생활체육으로 발전시켜 나간다는 구상이다.

“선수 안전과 공정한 경기환경이 최우선”

이 회장은 대회 운영에서 가장 중요한 원칙으로 선수 안전을 꼽았다. 그는 “유도는 신체 접촉이 많은 종목인 만큼 무엇보다 안전관리가 중요하다”며 “선수들이 안심하고 기량을 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것이 협회의 가장 기본적인 역할”이라고 말했다.

서울시유도회는 지도자 교육과 워크숍을 통해 안전의식을 높이고 있으며, 각종 대회 개최 전 대표자회의를 통해 경기 운영 방식과 안전수칙을 공유하고 있다. 또한 심판위원회와 경기위원회, 선수보호위원회 등을 운영하며 선수 보호 체계를 강화하고 있다.

경기장 시설 점검은 물론 응급의료 지원체계와 현장 대응 시스템도 지속적으로 보완하고 있다. 공정하고 쾌적한 경기환경 조성 역시 중요한 과제로 삼고 있다. 무엇보다 선수들이 불필요한 걱정 없이 경기에만 집중할 수 있도록 하고, 공정성과 안전성을 모두 확보하는 데 최선을 다하고 있다.

이 회장은 선수들에게 충분한 실전 경험을 제공하는 것도 주요 과제 중 하나로 꼽았다. 서울시유도회는 연령별·수준별 대회를 확대하고 유소년부터 성인까지 참여할 수 있는 다양한 대회를 마련해 선수들이 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 구축할 계획이다.

이와 함께 홍보대사 위촉, SNS 및 미디어 홍보, 시민 참여형 유도행사 등을 통해 유도의 긍정적인 가치와 매력을 널리 알리고 저변 확대에도 힘을 쏟고 있다.

“서울 전용경기장 건립, 미래 경쟁력과 직결”

이 회장은 서울 유도의 발전이 곧 대한민국 유도 전체의 경쟁력 강화로 이어진다고 강조했다.

서울시유도회는 오랜 기간 한국 유도의 중심축 역할을 수행하며 수많은 국가대표 선수와 올림픽 메달리스트를 배출해 왔다. 하지만 서울에는 아직 유도 전용경기장이 없어 전국대회와 국제대회 유치·운영에 적지 않은 어려움을 겪고 있다는 설명이다.

이 회장은 “서울은 대한민국의 수도이자 유도의 중심지이지만 유도인들이 상시 활용할 수 있는 전용시설이 없다”며 “대회가 열릴 때마다 종합체육관을 대관해야 하는 현실”이라고 지적했다.

이러한 이유로 선수 육성, 전국 및 국제대회 유치, 생활체육 활성화, 지도자 교육을 아우를 수 있는 유도 전용경기장이 반드시 필요하다는 것이다. 이는 서울 유도만의 문제가 아니라 대한민국 유도의 미래 경쟁력과 직결된 과제라는 점도 강조했다.

이 회장은 유소년 선수 육성 기반이 약화되고 있는 현실에 대한 우려도 나타냈다. 과거에는 전교생이 유도를 배우는 학교도 많았지만 최근에는 학교 운동부와 유도부가 감소하면서 유도를 접할 기회 자체가 줄어들고 있다는 설명이다. 특히 초등부, 중등부, 고등부, 대학부, 실업팀으로 이어지는 선수 육성 시스템도 예전보다 축소되고 있다고 진단했다.

유도 전용경기장 확보, 학교체육 활성화, 유소년 선수 육성, 대학·실업팀 확대가 함께 이뤄져야 하는 이유다. 이 회장은 “서울 유도의 기반을 더욱 튼튼히 다져 그 성과가 대한민국 유도 전체의 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.