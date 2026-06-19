5일간 페루 교통통신부 관계자 대상 친체로 공항철도 타당성조사 일환

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국가철도공단은 ‘페루 친체로 공항철도 건설사업 타당성조사’ 과업의 일환으로 지난 15일부터 19일까지 페루 교통통신부 등 관계기관 고위급 공무원 6명을 초청해 철도정책 연수를 실시했다고 밝혔다.

이번 연수의 모태가 된 ‘페루 친체로 공항철도 건설사업 타당성조사’는 페루 쿠스코와 친체로 공항을 잇는 철도 건설사업의 타당성 검토 및 친체로 공항~우르밤바 구간의 연계 교통체계 구축 계획을 수립하기 위해 추진 중인 국토교통부 공적개발원조(ODA) 사업이다. 사업 기간은 2024년 7월부터 오는 9월 말까지며, 사업 규모는 약 30억7800만원이다.

공단은 이번 연수 과정에서 페루 철도망 구축에 활용할 수 있는 한국의 우수 사례와 노하우를 공유했다. ▷ 한국 철도정책 및 발전 과정 ▷한국형 열차제어시스템(KTCS-2) 기술 매뉴얼 ▷대중교통 중심 도시 개발(TOD) 전략 등이 소개됐다.

아울러 연수생들이 국내 철도 운영 및 건설 기술을 직접 체험할 수 있도록 KTX 시승 기회를 제공하고, 구로 철도교통관제센터와 이문차량기지 등 국가 철도 산업의 핵심 현장 견학도 함께 진행했다.

연수단 대표인 가브리엘라 베아트리스 라라 루이스 페루 교통통신부 인프라 총괄국장은 “이번 연수가 양국 철도 관계자들이 상호 이해를 넓히고 협력 기반을 더욱 공고히 하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 지속적인 교류를 통해 페루 철도 현대화의 실질적인 성과를 함께 만들어 나가길 희망한다”고 소감을 전했다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “이번 연수가 페루 고위급 인사들이 한국 철도의 우수한 정책과 기술력을 직접 확인하고 사업 추진 역량을 높이는 계기가 되었기를 바란다”며 “공단은 그간 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 이번 사업의 성공적 추진을 적극 지원하고, 이를 토대로 향후 페루를 비롯한 글로벌 철도시장 진출 확대에도 힘쓰겠다”고 말했다.