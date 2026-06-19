신생 브랜드 특화 큐레이션 공간 조성 사전 운영 기간 신상품 주문액 35%↑

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ올리브영이 모바일 앱 내 신상품 전용 페이지 ‘올영신상(사진)’을 열었다고 19일 밝혔다.

‘올영신상’은 잠재력 있는 브랜드들이 고루 조명받을 수 있도록 별도의 노출 영역을 확보한 공간이다. 사전 운영 기간(8~17일) 올영신상에서 소개된 신상품 매출은 지난달 같은 기간 동일 상품 매출보다 35% 높게 나타났다.

페이지는 최근 3개월 내 출시된 상품 300여개를 카테고리별로 제안하는 ‘신상 리와인드’, 신상품 출시 예정 브랜드·프로모션 정보를 미리 확인할 수 있는 ‘신상 캘린더’, 인디 브랜드 신제품을 할인가에 선구매할 수 있는 ‘공들여 구해온 펀딩’ 코너 등으로 구성했다.

매월 4주차에는 신상품과 신규 입점 브랜드 상품을 할인하는 ‘올영신상위크’ 행사를 선보인다. 이번 달에는 오는 22일부터 5일간 진행한다. 나르카, 바이오가, 쏘내추럴, 아리얼 등 4개 브랜드가 참여한다. 행사 기간 할인 쿠폰과 함께 리뷰를 작성한 고객에게 추가 포인트를 제공한다.

올리브영 관계자는 “앞으로도 차별화된 큐레이션을 통해 다양한 K뷰티·웰니스 브랜드가 성장할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.