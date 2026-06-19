[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 휘발유 가격이 약 두 달 반 만에 갤런당 4달러 미만으로 돌아왔다.

미국자동차협회(AAA)는 18일(현지시간) 전국 평균 휘발유 가격을 갤런당 3.999달러라고 공표했다. AAA가 집계하는 전국 평균 휘발유 가격이 갤런당 4달러 아래로 떨어진 것은 지난 3월 31일 4.018달러를 기록한 이후 79일 만이다.

미국에서 ‘갤런당 4달러’는 기름값에 대한 소비자들의 심리적 저항선이다. 유가가 갤런당 4달러가 넘으면 소비자들이 고물가를 피부로 느끼고, 소비 행태를 바꾸게 된다고 알려졌다.

미국 평균 휘발유 가격이 하락한 것은 미국과 이란의 종전 협상 체결 이후 국제 유가가 안정된 것에 따른 것이다.

브렌트유의 8월 인도분 선물 종가는 이날 배럴당 79달러선까지 내려왔다. 전쟁이 지속하면 배럴당 100달러를 넘길 것이라는 우려에서 완전히 벗어난 모습이다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 선물 가격도 배럴당 76달러선으로 내려왔다.

그래도 1년 전 평균 3.188달러였던 것에 비하면 미국의 휘발유 가격은 여전히 약 25% 높다. 전반적인 수준도 높은 데다, 일부 지역의 높은 가격으로 인해 지역별 편차도 크게 벌어지고 있다. 캘리포니아주 평균 휘발유 가격은 갤런당 5.642달러, 하와이는 5.57달러다. 반면 텍사스주와 인디애나주 등은 3.4달러 안팎에서 머물고 있다.