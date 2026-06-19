24일 오후 6시 강서아트리움 2층 아리홀에서 기악 합주, 전통춤, 여창 가곡, 마당극, 민요 등 다채로운 볼거리 가득...누구나 무료 관람, 당일 선착순 입장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 오는 24일 오후 6시 강서아트리움 2층 아리홀에서 전통문화 예술 공연 ‘풍류26’을 개최한다.

구는 구민들에게 우리의 소리와 전통 예술을 가까이에서 즐길 수 있는 기회를 제공하고, 지역 국악예술인들의 활동 무대를 넓히고자 전통 공연을 꾸준히 기획해 오고 있다.

‘멋스럽고 풍치 있게 노는 일’을 뜻하는 ‘풍류’의 정신을 담은 이번 공연은 구민들이 일상의 무게를 내려놓고 우리 고유의 흥과 신명을 마음껏 누릴 수 있도록 마련됐다.

공연은 오후 6시부터 약 100분간 진행되며, 총 7개의 다채로운 무대로 구성된다.

먼저 첫 번째 무대로 경기지역의 대표 민요인 ‘방아타령’ ‘긴아리랑’ ‘노랫가락’ ‘창부타령’을 재해석한 기악 합주 공연이 펼쳐진다.

이어 고풍스러운 흥취를 멋스러운 춤사위로 엮어낸 ‘장구춤’과, 여러 가지 가면이 순식간에 변하는 변검술에 탈춤을 접목한 ‘양반변검’이 관객들의 눈길을 사로잡을 예정이다.

유네스코 인류무형문화유산에 등재된 가곡 무대도 준비되어 있다. 애절하면서도 흥겨운 분위기가 일품인 여창 가곡 ‘평롱(平弄)’을 아름다운 반주와 함께 선보인다.

이어서 국가무형문화유산 이수자인 한국무용가 김지립이 재해석한 살풀이춤 공연 ‘나르리’가 무대에 오른다.

이외에도 전통 판소리 다섯마당 중 하나인 심청가를 트로트와 접목한 마당극 ‘뺑덕’, 서울·경기 지역을 중심으로 전승되는 ‘경기민요’가 웃음과 감동을 함께 선사할 예정이다.

이번 ‘풍류26’은 전 세대가 함께 즐길 수 있는 무료 공연으로 별도 예약 없이 공연 시작 10분 전까지 선착순으로 입장하면 된다.

진교훈 구청장은 “이번 ‘풍류26’ 공연을 통해 구민들이 우리 국악의 멋과 흥을 가까이에서 생생하게 느낄 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 지역 예술인과 함께하는 다양한 문화예술 공연을 마련해 구민의 일상을 더욱 풍성하게 만들어가겠다”고 말했다.