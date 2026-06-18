피엠아이 조사..여름 휴가 의향 71.8% ‘휴식·힐링’ 가장 많아..“비용 부담” 46%

[헤럴드경제=함영훈 기자] 휴가 비용 부담 때문에 올 여름 휴가는 ‘짧게’, ‘가까운 곳으로’, ‘돌아다니기 보다는 푹 쉬기’ 경향을 보이는 것으로 나타났다.

㈜피앰아이(PMI)는 지난 5~10일 엿새간, 전국 20~59세 성인 남녀 1000명을 대상으로 ‘2026년 여름휴가 관련 조사’를 실시한 결과, 이같이 조사됐다고 18일 밝혔다.

올 여름 휴가 계획 여부에 대해 묻자 응답자의 71.8%가 ‘있다’고 답했다. 이는 전년 대비 2.7% 증가한 수치로 소폭 높아진 것으로 나타났다.

출발 시기로는 ‘7월말~8월초’ 성수기가 35.9%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘8월 중·하순’(21.5%), ‘7월 초~중순’(21.3%), ‘9월 이후 늦은 휴가’(10.5%) 순으로 나타났다.

휴가 기간은 ‘1~2박’(42.2%)과 ‘3~4박’(39.1%)이 대부분을 차지했으며, ‘5박 이상’은 8.9%에 그쳤다. 전년 대비 ‘1~2박’이 4.1%로 늘었으며, ‘5박 이상’은 4.7% 감소한 현상을 보였다.

여름 휴가지로 응답자의 74.2%는 ‘국내여행’을 계획하고 있는 것으로 나타났다. 동아시아 중심의 ‘해외 근거리 여행’은 20.8%, 유럽, 미주 등 ‘해외 장거리 여행’은 2.8%였다.

실제 여름이 지난뒤 여행 다녀온 것을 기준으로 확인해 보면, 휴가전 의향보다는 해외여행 비중이 더 낮아진다.

국내 여행지 1위는 ‘강원도’(33.0%)가 가장 인기가 높았고, ‘제주도’(18.9%), ‘부산’(9.0%), ‘서울’(5.9%), ‘여수’(5.0%), ‘통영’(4.0%), ‘경주’(3.8%), ‘전주’(2.0%) 순으로 뒤를 이었다.

여행지 선택 시 가장 중요하게 고려하는 기준으로는 ‘휴식·힐링이 가능한 환경’(28.7%)이 1위를 차지했다.

이어 ‘비용 대비 효율성’(22.7%), ‘접근성 및 이동 편의성’(20.7%), ‘새로운 경험·이색 체험 가능 여부’(7.3%), ‘나만의 취향·개성에 맞는 곳’(5.8%), ‘동반자의 선호’(4.6%), ‘SNS 인기도 및 핫플레이스 여부’(3.2%), ‘안정성’(3.0), ‘날씨’(1.9%) 순으로 나타났다.

올여름 휴가 비용에 대해 ‘부담스럽다’고 응답한 비율은 45.7%로 나타났다. ‘보통이다’는 41.3%, ‘부담되지 않는다’는 13.0%였다.

비용 부담의 주된 이유로는 ‘성수기 숙박요금 인상’(53.4%)이 1위를 차지했다. 이어 ‘개인 소득 감소 및 경제적 불안감’(19.7%), ‘항공 유류할증료 인상으로 인한 항공권 가격 급등’(16.2%), ‘원·달러 환율 상승’(9.4%) 순으로 응답이 이어졌다.

2026년 항공 유류할증료 인상이 ‘여름휴가 계획에 영향을 미쳤다’는 응답은 66.3%에 달했다. ‘전혀 영향 없다’는 응답은 6.7%에 불과해, 유류할증료 인상이 상당수 소비자의 여행 계획 변경으로 이어진 것으로 확인된다.

비용 절감을 위해 고려 중인 방법으로는 ‘장거리 대신 근거리 여행지 선택’(36.5%)과 ‘해외 대신 국내 여행으로 전환’(36.1%)이 상위를 차지했다.

이어 ‘성수기를 피한 이른 일정 조정’(28.7%), ‘저비용항공사 이용’(14.9%), ‘숙박 등급 하향 조정’(14.1%), ‘카드사·OTA 할인 쿠폰 적극 활용’(8.2%) 순이었다. ‘절감하지 않는다’는 응답은 8.6%로 나타났다.

올여름 희망 휴가 스타일을 묻자 ‘완전한 휴식·힐링’(54.1%)이 1위를 차지했다. 이어 ‘미식·로컬 문화 탐방’(26.5%), ‘액티비티·체험’(10.2%), ‘웰니스’(4.2%), ‘워케이션’(3.4%) 순으로 나타났다.

40대(57.2%)와 50대(63.6%)는 ‘완전한 휴식’에 대한 선호가 특히 강했으며, 20~30대는 미식·체험 활동에도 상대적으로 높은 관심을 보이고 있음을 확인했다.

휴가지 선택 기준(복수 응답)으로는 ‘휴식·힐링이 가능한 환경’(51.1%)이 1위를 차지했으며, ‘접근성 및 이동 편의성’(46.8%), ‘비용 대비 효율성(가성비)’(46.2%)이 거의 동률로 뒤를 이었다.

단수 응답 방식으로 물었더니, 최우선 기준은 ‘휴식·힐링 환경’(28.7%), ‘가성비’(22.7%), ‘접근성’(20.7%) 순이었다. 관광지를 둘러보거나 새로운 경험을 쌓기보다, 일상에서 벗어나 충분히 쉬는 것 자체를 휴가의 목적으로 삼는 경향이 뚜렷하게 나타났다.

(주)피앰아이 조민희 대표는 ‘고물가와 여행비용 부담에도 불구하고 소비자들은 휴가 자체를 포기하기보다 여행 방식과 목적지를 조정하는 방향으로 대응하고 있다’며 ‘올해 여름휴가는 ’멀리 가는 여행‘보다 ’가깝게 쉬는 여행‘이 핵심 트렌드로 나타났다’고 말했다.