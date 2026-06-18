1차 합격자 5000명 개인정보 무단 접근 정황 이메일 주소, 아이디어 요약 정보, 심사평 등 유출 KISA 신고·피해신고센터 운영 착수

[헤럴드경제=부애리 기자] “등록된 이메일을 누구에게도 알려준 적 없는데, 닉네임과 모두의 창업을 언급하는 이메일을 받게 됐습니다”

중소벤처기업부의 대국민 창업 오디션인 ‘모두의 창업’ 프로젝트 합격자 5000명에 대한 개인정보가 유출된 것으로 18일 확인됐다. 정부가 추진한 공모전에서 개인정보가 유출되면서 작지 않은 파장이 예상되는 상황이다.

사건의 발단은 창업 도전자들이 받은 이메일이었다. 한 1차 합격자에 따르면 최근 ‘정책 지원사업 합격 로드맵’이라는 이메일을 받았다. 이 합격자는 닉네임이나 등록된 이메일을 누구에게도 알려준 적이 없는데, 이메일에 본인의 닉네임이 언급됐다며 중기부에 개인정보 유출에 대한 조사를 요청했다.

중기부에 따르면 지난 15일 오전 9시 ‘모두의 창업’ 프로젝트 합격자 5000명의 프로필이 공개된 이후 비공개 정보에 대한 접근 시도가 있었던 것으로 확인됐다. 모두의 창업 홈페이지에 공개되는 것은 닉네임, 팔로우 건수, 라운드 진출 여부 등이다. ‘비공개’ 선택 항목은 이메일 주소, 아이디어 요약, 자기소개 등이다.

중기부에 따르면 9개의 IP가 도전자들의 개인정보에 접근했다. 유출된 개인정보는 이메일 주소, 아이디어 요약 정보, 심사평 등인 것으로 나타났다. 중기부 관계자는 “도전자 실명, 휴대전화 등 다른 개인정보와 도전 신청서 등 상세 아이디어가 조회되거나 유출된 사례는 현재까지 없는 것으로 확인됐다”라고 말했다. 중기부는 15일 오후 4시경 허가되지 않는 접근 경로를 차단했다고 설명했다.

중기부는 이날 ‘모두의 창업’ 홈페이지에 관련 사실을 공지하고 사과문을 게재했다. 중기부는 시스템 전반에 대한 긴급 보안 점검을 실시하고 있으며, 추가 유출 여부 및 정보 활용 정황 등에서도 지속적으로 확인하고 있다고 밝혔다.

중기부 관계자는 “개인정보 유출 사실을 대상자에게 개별 통지하고 플랫폼 내 공지를 통해 관련 내용을 안내했다”라며 “18일 오후 1시 한국인터넷진흥원에 개인정보 유출 사실을 신고했고 ‘피해신고센터’를 운영해 이용자 불편과 피해를 최소화하겠다”라고 말했다.

아울러 중기부는 국가사이버안보센터 등 외부 전문기관과 협력하여 침해사고 조사·분석과 시스템 전반에 대한 보안 점검을 실시하고 있다고 밝혔다. 조사 결과에 따라 정확한 원인을 규명하고 개인정보 관리체계를 강화해 재발을 방지하겟다고 덧붙였다.

‘모두의 창업’은 국민 누구나 창업에 도전할 수 있도록 정부와 민간이 함께 설계한 대국민 창업 프로젝트다. 단순한 창업 교육을 넘어 아이디어 검증부터 사업화, 투자 연계까지 전 과정을 지원하는 것이 특징이다. 이번 프로젝트에는 총 6만3000명이 지원해 12.6대 1의 치열한 경쟁률을 기록했다. 지난 16일 1차 합격자 5000명이 선발됐다.