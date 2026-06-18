구글 AI·유튜브 결합, AI 수요 공략

LG유플러스는 구독형 서비스 ‘유독’에서 ‘유튜브 프리미엄+구글AI 프로(Pro)’를 구독하는 고객에 4개월간 매월 4000원씩 할인해 주는 ‘유독 특급 어시스트’ 프로모션(사진)을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 7월 19일까지 통신사와 관계없이 유독에서 ‘유튜브 프리미엄+구글AI Pro’를 구독하는 고객을 대상으로 한다. 쿠폰을 적용하면 월 2만9000원에서 4000원이 할인된 2만5000원에 4개월간 이용할 수 있으며, 총 1만6000원의 할인 혜택이 제공된다.

혜택을 원하는 고객은 ‘유튜브 프리미엄+구글AI Pro 구독팩’ 상품 페이지에서 4000원 할인 쿠폰을 발급받아 결제 시 적용하면 된다.

이번 구독팩은 단일 서비스 대비 가격 경쟁력을 갖춘 게 특징이다. 현재 유독에서 ‘구글AI Pro’를 1만9800원에 구독할 수 있는데, 해당 결합 상품을 이용하면 약 5200원을 추가 부담하는 수준으로 ‘유튜브 프리미엄’까지 함께 이용할 수 있다.

유튜브 공식 홈페이지에서 ‘유튜브 프리미엄’을 별도로 가입할 경우 월 1만4900원이 부과되는 점을 고려하면, 결합으로 비용 부담을 낮출 수 있는 구조다.

LG유플러스는 이번 할인 혜택을 통해 유튜브와 구글 AI 서비스를 함께 이용하려는 고객의 구독 부담을 낮추고, 유독 내 결합 구독 상품의 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

LG유플러스는 최근 멤버십 프로그램과 구독 서비스를 강화하며 영화·외식·콘텐츠 등 생활 영역에서 활용할 수 있는 혜택을 확대하고 있다. 실제로 LG유플러스 멤버십은 CGV, 생활 브랜드, 콘텐츠 서비스 등과 제휴를 통해 일상에서 체감할 수 있는 혜택 중심으로 운영되고 있다.

조용성 LG유플러스 제휴사업담당(상무)은 “유독은 다양한 OTT, 라이프 혜택을 넘어, AI 분야의 일등 구독 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “이미 구글 AI Pro, 캔바, 라이너를 포함해 국내 최다인 11종의 AI 서비스를 제공 중으로 앞으로도 고객 니즈가 높은 AI 서비스를 지속적으로 확대해 AI 구독 시장을 선도해 나갈 계획“이라고 말했다.

김광우 기자