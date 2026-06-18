트래픽 테크 스타트업 위밋모빌리티(대표 강귀선)는 종합 물류기업 주원지엘에스(대표 배효근)와 물류 현장의 인공지능 전환(AX)을 위한 ‘방문형 차량 정비 서비스’ 구축 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 위밋모빌리티가 보유한 AI 기반 배차·경로 최적화 기술과 실시간 콜드체인 모니터링 기술을 물류 차량 정비 서비스에 접목해 운영 효율성을 높이고 차주 복지 향상에 기여하기 위해 마련됐다.

양사는 주원지엘에스 소속 지입 및 직영 차량을 대상으로 타이어, 엔진오일, 배터리 등 주요 소모품을 현장에서 점검·교체할 수 있는 방문형 정비 체계를 구축할 계획이다. 특히 정비 차량의 운영에는 위밋모빌리티의 AI 경로 최적화 기술을 적용해 이동 효율을 높이고 서비스 대응 시간을 단축한다는 방침이다.

냉동·냉장 차량의 경우 실시간 콜드체인 모니터링 시스템과 연계해 정비 과정에서도 적정 온도를 유지할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 신선식품과 온도 민감 화물의 안전성을 강화하고 물류 품질 관리 수준을 높일 것으로 기대된다.

또한 정비 서비스 운영 과정은 주원지엘에스의 물류 관리 시스템과 연동돼 실시간 모니터링과 데이터 기반 운영이 가능한 스마트 관제 환경에서 진행된다. 주원지엘에스는 서비스 활성화를 위해 소속 차주 대상 복지 프로그램 운영과 현장 지원 체계 마련에도 협력할 예정이다.

강귀선 위밋모빌리티 대표는 “AX 시대에는 인공지능 기술을 실제 현장에 얼마나 효과적으로 적용하느냐가 경쟁력”이라며 “국토교통부 우수 물류신기술로 인정받은 AI 배차·경로 최적화 기술을 기반으로 차주의 정비 대기 시간을 줄이고 차량 가동률을 높이는 상생 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 위밋모빌리티는 AI 배차·관제 SaaS 플랫폼 ‘루티(ROOUTY)’를 운영하고 있으며, 국토교통부 우수 물류신기술 제9호(AI 배차·경로 최적화)와 제10호(실시간 콜드체인 모니터링)로 지정된 바 있다. 최근에는 시리즈 C 투자 유치를 완료하고 싱가포르 법인을 거점으로 글로벌 시장 확대에 나서고 있다.