헤지스 레드 컬러 상품 매출 30%↑

[헤럴드경제=박연수 기자] 월드컵 시즌, ‘출근길 응원룩’이 인기를 얻고 있다. 스포츠 유니폼을 일상 코디에 이용하는 블록코어 트렌드까지 맞물렸다.

17일 업계에 따르면 LF가 운영하는 헤지스 레드 컬러 아이템의 5월부터 6월 1주 매출은 전년 동기 30% 늘었다. 최근 LF는 클래식 캐주얼 브랜드 헤지스와 스포츠 브랜드 리복을 통해 스포츠 무드를 현대적으로 재해석한 제품군을 확대했다.

헤지스의 대표 라인인 HRC 컬렉션은 1950~60년대 영국 스포츠 클럽 문화에서 영감을 받은 액티브 클래식 라인이다. 2026 SS 시즌에는 1966년 영국 축구의 역사적 순간에서 영감을 받은 ‘글로리 데이즈(GLORY DAYS) 캡슐 컬렉션’을 선보였다.

지난 12일 첫 경기 승리 이후 오프라인 매장에서도 효과가 나타났다. 헤지스는 12~14일 전 매장에서 시즌오프 스타일 대상 최대 30% 할인 프로모션을 진행했다. 명동 플래그십 스토어 ‘스페이스H 서울’은 외관 조명을 레드 컬러로 연출하기도 했다. 해당 기간 백화점 매장 매출은 전년 동기 대비 두 자릿수 신장했다.

리복도 스포츠와 라이프스타일의 경계를 허무는 ‘스포티 스타일링’ 트렌드에 주목하고 있다. 스포츠 저지류를 중심으로 관련 상품 구성을 강화했다. 26S/S(봄·여름) 시즌에는 전체 스포츠 저지 컬러 구성의 약 30%를 레드 계열로 운영한다.