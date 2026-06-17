[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 남보라(37)가 아들을 출산했다.

17일 남보라는 자신의 인스타그램을 통해 “6월 15일 콩알이가 세상에 왔어요”라고 밝혔다. ‘콩알이’는 태명이다.

남보라는 “의사 선생님께서 양수가 거의 없다고 하시는거예요. 자연분만, 유도분만도 할 수 없고 이대로 더 있다간 아기가 힘들어진다고 하셔서 급하게 응급 제왕절개를 하게 되었어요”라고 설명했다.

이어 “두려운 마음에 눈물부터 왈칵 쏟아졌지만 콩알이 생각하면서 정신 똑띠차리고 수술실로 들어갔고 저녁 8시 24분, 콩알이를 만날 수 있었습니다”라고 전했다.

남보라는 “자연주의 출산을 못한 건 아쉽지만 아이가 건강하게 태어날 수 있게 도와주신 동대문 린 여성병원 선생님 및 간호사님들, 그리고 남편, 가족들, 주변 지인들에게 감사함을 느낄 수 있었던 시간이었어요”라고 했다. 이어 “콩알아 세상에 온 걸 환영해”라고 덧붙였다.

남보라는 지난해 5월 동갑내기 비연예인 남성과 결혼했다. 같은 해 12월 첫 아이 임신 소식을 전했다.