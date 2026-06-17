[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기 만에 사령탑을 자른 튀니지 남자 축구 대표팀이 새 사령탑으로 에르베 르나르를 선임했다.

미국 매체 ESPN은 16일 “튀니지 축구대표팀이 잔여 경기를 치르기 위해 에르베 르나르 감독을 선임했다”고 밝혔다.

튀니지는 지난 15일 스웨덴과 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 1-5로 대패한 뒤 사브리 라무시 감독을 전격 경질했다.

ESPN은 “라무시 감독의 경질은 라커룸 내 불화가 이유”라고 덧붙였다.

앞서 튀니지는 아프리카 대륙 예선 당시 10경기 22득점 무실점을 기록한 바 있다. 하지만 월드컵 본선 경기 직전 치른 벨기에와의 평가전 0-5 완패에 이어 스웨덴전까지 2경기 10실점을 기록하자 튀니지축구협회는 즉각 행동에 나섰다. 지난 1월 부임한 사브리 라무쉬 감독은 단 5개월 만에 해임됐다. 라무쉬 감독은 재임 기간 치른 5경기에서 1승 1무 3패에 그쳤다.

월드컵 역사상 대회 첫 경기 만에 감독을 경질한 건 튀니지의 사례가 최초다.

튀니지는 잠비아, 코트디부아르, 사우디아라비아 등을 이끈 르나르 감독과 함께 조별리그 2, 3차전을 치를 계획이다. 르나르 감독은 2022 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 잡는 이변을 연출하기도 했다. 홍명보 감독 선임 당시 한국 축구 대표팀 사령탑 후보로 거론되기도 했다. 이후 사우디아라비아 감독으로 복귀했지만, 북중미 월드컵 개막을 두 달 앞두고 경질됐다.

임시 사령탑 후보로 떠올랐던 와비 카즈리 코치는 그대로 남는다.

ESPN은 “르나르 감독은 튀니지 축구대표팀의 베이스캠프인 멕시코로 이동해 17일 오후 몬테레이에서 첫 훈련을 지휘할 예정”이라고 설명했다.

튀니지 축구대표팀은 21일 일본, 25일 네덜란드와 조별리그 남은 경기를 치른다.