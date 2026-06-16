한경협 ‘AI 전환과 산업 대응 전략’ “발전소·DC·송전망 등 기회 있어”

글로벌 인공지능(AI) 경쟁의 무게중심이 모델 성능 경쟁에서 전력 인프라와 데이터, 기업 투자를 뒷받침하는 제도 기반 구축으로 이동하고 있다는 진단이 나왔다. 주요국들이 AI를 단순 기술이 아닌 국가 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라로 육성하는 가운데, 한국도 산업 현장 중심의 인공지능 전환(AX) 전략을 마련해야 한다는 제언이 제기됐다.

한국경제인협회는 16일 글로벌 에너지 컨설팅 기업인 우드맥킨지와 공동으로 서울 여의도 FKI타워에서 ‘글로벌 AI 전환과 산업 대응 전략’ 세미나를 개최했다. 김민기 카이스트 경영전문대학원장과 크리스 사이플 우드맥킨지 부회장이 발표자로 나서 글로벌 AI 산업 동향과 한국의 대응 전략을 제시했다.

김창범 한경협 상근부회장은 개회사를 통해 “AI 경쟁의 다음 전장은 AI 모델 자체가 아니라 AI와 실물경제의 융합”이라며 “AI를 얼마나 빠르고 깊게 제조·에너지·금융·서비스 현장에 확산시키느냐가 국가와 기업의 경쟁력을 가르는 핵심 기준이 될 것”이라고 강조했다.

김민기 원장은 미국, 유럽연합(EU), 일본, 대만 등의 AX 정책을 분석하며 “각국은 AI를 개별 기술이 아니라 데이터센터와 클라우드, 산업 데이터, 제도와 규범이 결합된 산업 기반으로 육성하고 있다”고 설명했다.

미국은 국방·안보 분야 공공조달을 통해 정부가 초기 수요자 역할을 하며 AI 시장을 확대하고, EU는 AI 법안(Act)을 통해 신뢰성과 안전성을 확보하는 데 집중하고 있다는 분석이다. 대만은 반도체와 서버, 전력·냉각 생태계를 기반으로 AI 인프라 공급망의 핵심 거점으로 부상하고 있으며, 일본은 정부 클라우드와 자국 클라우드 기업 육성을 통해 디지털 주권 강화에 나서고 있다고 평가했다.

김 원장은 “AX의 본질은 산업 운영체계의 재설계이며, 이 전환을 성공적으로 추진하면 AI는 단순 비용 절감 수단을 넘어 고령화, 인력부족, 생산성 정체, 지역 산업 위축 등 구조적 문제를 해결할 수 있다”고 짚었다.

이어 “한국은 제조, 조선, 자동차, 전자 등 실제 산업 현장에 강점이 있기 때문에, 우리나라의 AX 전략은 산업 데이터, AI 인프라, 피지컬 AI, 공공조달, 현장 인재를 결합해 총요소생산성을 높이는 방향으로 가야 한다”고 강조했다.

우드맥킨지는 AI 데이터센터 확산이 한국 기업에 새로운 성장 기회를 제공할 수 있다고 전망했다. 우드맥킨지에 따르면 현재 미국 내에서 AI 데이터센터 건설 등으로 필요한 전력은 총 220GW(기가와트)에 달하는 것으로 나타났다. 이는 미국 전체 전력 수요의 약 35%에 육박하는 거대한 규모다. 현재 건설 중인 용량은 37GW, 계약이 이미 확정된 용량은 146GW 규모다.

크리스 사이플 부회장은 “미국에서는 기업이 원하는만큼 데이터센터를 위한 전력망을 적시에 연결하지 못하는 상황이라 자체 전력망을 만들겠다는 시도도 있다”며 “발전소, 데이터센터, 송전망 등 상상할 수 없는 규모의 엔지니어와 투자가 필요하며 턴키(일괄수주)를 잘하는 한국은 기회를 찾을 수 있을 것”이라고 설명했다.

특히 “AI 데이터센터 전력 수요의 높은 변동성이 전력망 운영의 새로운 과제로 떠오르고 있다”며 “전력 품질과 부하 대응 능력이 데이터센터 경쟁력의 핵심 요소가 될 것”이라고 말했다. 이에 따라 변압기와 케이블 등 전력기자재는 물론 BESS(배터리에너지저장장치), UPS(무정전전원장치), BBU(배터리백업장치) 등 전력 안정화 솔루션 수요가 크게 증가할 것으로 내다봤다. 박지영 기자