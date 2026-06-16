‘서밋타워 공기청정기’ 디자인권 침해 주장 사각 형상·팝업 구조·동적 움직임 유사성 제기 디자인 모니터링 TF 출범 후 첫 공식 법적 대응

[헤럴드경제=부애리 기자] 코웨이가 청호나이스 ‘서밋타워 공기청정기’를 상대로 디자인권 침해금지 소송을 제기했다고 16일 밝혔다.

이번 소송은 지난 1월 출범한 디자인 모니터링 태스크포스(TF)의 첫 공식 조치다. 코웨이는 기업 핵심 자산인 디자인 지식재산권(IP) 보호를 위한 대응을 본격화했다.

코웨이는 청호나이스가 지난 2월 출시한 ‘서밋타워 공기청정기’가 2021년 출시한 자사 ‘노블 공기청정기’의 디자인권을 침해한 것으로 판단했다.

구체적으로 ▷본체 사각 형상 및 비율 ▷상부 팝업부 형상 ▷상부 팝업부가 본체로부터 상하 이동하는 동적 움직임 등 주요 디자인 요소가 동일하고 제품의 전체적인 심미감이 유사하다고 판단했다. 이에 코웨이는 지난 2일 법원에 소장을 접수했다.

코웨이는 외관이 유사한 제품이 출시된 것은 단순한 우연이 아니라, 청호나이스가 코웨이의 투자와 노력으로 만들어낸 성과를 공정한 경쟁 질서에 반하는 방법으로 무단 사용한 것이라는 입장이다. 이는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에도 해당한다고 보고 있다.

코웨이가 2021년 출시한 ‘노블 공기청정기’는 건축 구조를 반영한 디자인과 혁신적인 청정 성능을 갖춘 코웨이의 대표 제품이다. 코웨이는 2020년 12월 해당 제품에 대해 다각적으로 복수의 디자인권을 지식재산처(구 특허청)에 출원하고, 심사를 거쳐 2021년 4월 디자인권 등록을 완료했다.

김기표 코웨이 디자인 모니터링 TF장 겸 컴플라이언스 본부장은 “디자인은 기업이 오랜 기간 축적해 온 기술력과 창의성이 집약된 핵심 자산”이라며 “정당한 권리 보호를 통해 공정한 경쟁 환경이 유지될 수 있도록 지식재산권 침해 행위에 대해서는 원칙에 따라 단호히 대응해 나가겠다”라고 말했다.

생활가전 업계에서는 디자인이 제품 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하면서 관련 지식재산권(IP) 분쟁도 늘어나는 추세다. 특히 공기청정기와 정수기 등 프리미엄 가전 시장에서는 기능뿐 아니라 외관 디자인이 소비자의 구매 결정에 큰 영향을 미친다.

코웨이는 앞서 지난해에도 쿠쿠홈시스를 상대로 ‘제로100 슬림 얼음정수기’가 자사의 ‘아이콘 얼음정수기’ 디자인권을 침해했다며 판매금지 및 손해배상 청구 소송을 제기한 바 있다. 코웨이는 제품 외관과 버튼·디스플레이 배치 등이 유사하다고 주장했으며, 쿠쿠는 자체 디자인권을 보유하고 있다며 맞서고 있다.