[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 16일 후반기 원 구성 협상과 관련해 국회 법제사법위원장을 민주당이 맡겠다는 입장을 고수하며 “국민의힘의 행태가 계속되면 국민의힘이 맡았던 주요 경제 상임위원회 (위원장)도 회수를 검토하겠다”고 했다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “거듭 말하나 후반기 법사위원장은 민주당이 맡겠다. 이재명 정부 2년 차 국정 운영과 민생 안정을 위해 책임 있는 여당이 법사위를 맡아야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “중동 위기 극복을 위한 민생 경제 법안 신속 처리를 위해서도 정부와 손발을 맞춰 실제 성과를 낼 민주당이 (법사위를) 맡아야 한다”고 주장했다.

또 “국민의힘이 견제와 균형에 진심이라면 국회를 공전시키던 구태부터 성찰하는 것이 순서”라며 “국민의힘은 지난 1년 상임위를 정쟁의 도구로 전락시켰다. 엉터리 필리버스터(무제한 토론)와 무차별 보이콧으로 국회를 파행시켰다”고 꼬집었다.

이어 “국회는 억지와 궤변을 늘어놓는 곳이 아니다”라며 “일을 하고 성과를 내는 곳”이라고 덧붙였다.