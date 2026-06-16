최근 하이엔드 주거의 기준이 단순한 공간의 규모를 넘어 거주자의 취향과 생활 방식을 얼마나 반영할 수 있는지로 확대되고 있다. 특히 액티브 시니어와 자산가 수요층을 중심으로 프라이버시를 확보하면서도 각자의 라이프스타일을 유지할 수 있는 주거 공간에 대한 관심이 높아지는 모습이다.

이에 따라 안방뿐 아니라 또 다른 침실에도 독립적인 생활 기능을 부여한 ‘2마스터룸’ 설계가 새로운 주거 트렌드로 주목받고 있다. 함께 생활하면서도 각자의 생활 패턴을 존중할 수 있는 이른바 ‘듀얼 라이프(Dual Life)’ 개념이 하이엔드 주거시장 전반으로 확산되고 있다.

실제 국내 고가 주택 시장을 대표하는 ‘에테르노 청담’, ‘브라이튼 여의도’, ‘워너 청담’ 등도 멀티 마스터룸 설계를 적용하며 프라이버시와 공간 활용성을 높이고 있다.

이러한 흐름 속에서 HDC현대산업개발이 이달 공개하는 ‘파크로쉬 서울원’에도 거주자의 삶의 방식에 따라 공간을 다양하게 활용할 수 있는 ‘듀얼 라이프 설계’가 적용돼 눈길을 끈다.

서울시 노원구 화랑로45길 일원에 조성되는 ‘파크로쉬 서울원’은 지하 3층~지상 49층, 2개 동, 전용면적 70~80㎡, 총 768가구 규모로 조성된다. 전용면적별 가구수는 △70㎡ 154가구 △70㎡OA 20가구 △70㎡OB 18가구 △73㎡ 154가구 △73㎡OA 20가구 △73㎡OB 18가구 △80㎡ 308가구 △80㎡OA 40가구 △80㎡OB 36가구다.

특히 입주자의 생활 패턴에 따라 공간 활용 방식을 선택할 수 있도록 설계한 점이 특징이다.

‘파크로쉬 서울원’은 기존 아파트의 획일적인 공간 구성에서 벗어나 2마스터룸 설계를 적용했다. 단순히 침실 수를 늘린 것이 아니라 두 개의 침실 모두 독립적인 생활 기능을 갖춰 각자의 생활 패턴과 취향에 맞게 활용할 수 있도록 했다.

입주자는 필요에 따라 두 개의 독립 침실로 사용할 수 있으며, 라이프스타일에 따라 하나의 침실을 대형 드레스룸이나 서재, 홈오피스, 취미실 등으로 구성할 수 있다.

개방감과 안전성을 높인 설계도 적용됐다. 거실과 안방 사이에는 전면 슬라이딩 도어를 적용해 문을 열면 하나의 공간처럼 활용할 수 있도록 했으며, 실내 전체를 전실 무단차로 설계해 액티브 시니어를 비롯한 다양한 세대의 이동 편의성을 높였다.

‘파크로쉬 서울원’은 파크 하얏트 서울과 파크 하얏트 부산, 중국 레이크뷰 리조트 호텔, 일본 브릴리아 마레 아리아케 타워 등에 참여한 글로벌 인테리어 컨설턴트 S.D.S 인터내셔널이 인테리어를 맡았다.

실내는 호텔식 공간 구성을 적용해 완성도를 높였다. 현관에는 벤치형 신발장을 배치해 편의성을 높였으며, 욕실은 건식과 습식을 분리한 구조를 적용했다. 현관 바닥과 욕실 벽면 등 주요 공간에는 외산 세라믹 타일을 적용해 고급감을 더했다.

주방에는 독일산 수입 가구를 적용한 11자 대면형 구조가 도입된다. 넓은 조리 공간과 효율적인 동선을 확보하는 동시에 가족 간 소통을 고려했으며, 일부 타입에는 홈트레이닝이나 개인 서재 등으로 활용 가능한 취미 공간도 마련된다.

입주민을 위한 호텔식 서비스와 헬스케어 프로그램도 제공된다. 파크하얏트 서울과 안다즈 강남 등의 운영 노하우를 기반으로 한 컨시어지 서비스와 호텔식 식사 서비스가 제공될 예정이며, 프리미엄 피트니스 멤버십을 통한 맞춤형 운동 프로그램과 자산관리 컨설팅도 지원된다.

또한 서울아산병원, 노원을지대학교병원과의 협력을 통해 진료 연계 및 응급 대응 서비스를 제공할 예정이며, 단지 내에서는 건강 데이터를 기반으로 한 헬스케어 시스템도 운영된다.

‘파크로쉬 서울원’은 이달 중 갤러리를 오픈할 예정이다. 갤러리는 사전 예약제로 운영되며, 공식 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.