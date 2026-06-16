1대1 무승부…사우디 선제골 뒤 우루과이 맹공격 아시아 무패 행진 5경기째 이어져

[헤럴드경제=정호원 기자] 우루과이와 사우디아라비아가 치열한 공방전 끝에 무승부로 경기를 마쳤다. 사우디아라비아가 무승부라는 ‘대이변’을 이끌어내면서 이번 월드컵 H조의 16강 진출 경쟁은 한층 더 안갯속으로 빠져들게 됐다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 16위 우루과이는 16일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 사우디아라비아(랭킹 61위)와 1-1로 비겼다. 사우디아라비아가 우루과이를 상대로 만들어낸 ‘이변의 시작’이었다.

기선제압에 성공한 쪽은 사우디아라비아였다. 전반 41분 오른쪽 코너킥 상황에서 무함마드 칸누가 날카로운 헤더를 시도했고, 이것이 골키퍼 선방에 막혀 흘러나오자 압둘레라 알암리가 재빨리 쇄도하며 오른발로 밀어 넣었다. 사우디아라비아의 짜릿한 선제골이었다.

전반을 0-1로 뒤진 채 마친 우루과이는 후반 시작과 동시에 맹공을 퍼부었다. 공세의 수위를 계속해서 높이던 우루과이는 마침내 후반 35분 동점 골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다. 왼쪽 중원에서 투입된 크로스를 마티아스 비냐가 헤더로 연결했고, 골키퍼가 쳐낸 공을 막시밀리아노 아라우호가 놓치지 않고 왼발로 마무리했다.

이후 우루과이는 역전 골을 노리며 사우디아라비아의 골문을 세차게 두드렸으나, 끝내 사우디아라비아의 골기퍼 무함마드 알오와이스를 넘지 못했다. 알오와이스 골키퍼는 무려 9개의 결정적인 세이브를 기록하며 우루과이의 28차례의 슈팅을 온몸으로 막아냈다.

이번 경기를 통해 사우디아라비아는 다시 한번 ‘월드컵 이변의 주인공’으로 우뚝 섰다. 지난 2022년 카타르 월드컵 조별리그 1차전에서 우승팀 아르헨티나를 2-1로 꺾었던 사우디아라비아는, 4년이 지난 이번 북중미 월드컵 첫 경기에서도 남미의 강호 우루과이를 상대로 귀중한 무승부를 이끌어내며 이변을 만들어냈다.

이날 무승부로 승점 1점을 챙긴 사우디아라비아는 우루과이와 승점 및 골득실에서 동률을 이뤘으나, 옐로카드 1개를 받아 페어플레이 점수에서 밀리며 H조 2위에 위치했다. 앞서 치러진 경기에서 카보베르데(승점 1)와 득점 없이 비긴 스페인(승점 1)이 FIFA 랭킹 우위에 따라 3위에 자리했다.

한편, 사우디아라비아가 무승부를 기록하면서 이번 대회 본선에 진출한 아시아축구연맹(AFC) 가맹국들의 조별리그 1차전 무패 행진도 5경기째 이어지게 됐다.

한국이 체코를 2-1로 꺾으며 포문을 연 ‘아시아 돌풍’은 카타르(스위스전 1-1 무), 호주(튀르키예전 2-0 승), 일본(네덜란드전 2-2 무)을 거쳐 이날 사우디아라비아가 우루과이를 상대로 극적인 무승부를 거두기면서 이번 월드컵의 주요 관전포인트로 자리잡았다.