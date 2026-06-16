전략적 파트너십 체결 유럽 내 공급 위한 협력 추진

[헤럴드경제=고은결 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)는 지상 방공 분야의 세계적 선도 기업인 라인메탈 에어디펜스(이하 라인메탈)와 전략적 파트너십을 맺었다고 16일 밝혔다. 이에 따라 유럽과 북대서양조약기구(NATO·나토)에 첨단 방공 시스템을 공급하기 위해 협력한다는 설명이다.

양사는 다층 방공 수요가 급증하는 유럽에 통합 방공 솔루션을 제공하기 위한 협력을 모색해 왔다. 이를 위해 우선 유럽 내 합작회사 설립을 논의 중이다.

이번 협력을 통해 양사는유럽 시장에서 ‘원스톱 턴키 솔루션’ 제공 역량을 강화할 계획이다. 다층 방공 수요에 대응하기 위한 유럽 내 안정적인 공급망 구축과 공동 개발 등에 나선다.

구체적으로 LIG D&A의 중·장거리 방공미사일 체계와 라인메탈의 초단거리 방공(VSHORAD) 역량을 연계해 유럽 시장에서 현지화·개발·판매를 추진한다. 아울러 양사는 단거리 방공(SHORAD)용 신규 미사일 체계를 공동 개발해 초단거리부터 장거리를 아우르는 전방위 방공 레이어 구축을 추진할 계획이다.

LIG D&A는 최근 독일 뮌헨에 유럽 사무소를 개설하는 등 유럽 진출에 적극 나서왔다. 신익현 LIG D&A 대표이사는 “유럽 방위 현대화가 추진되는 중요한 시점에 라인메탈과 전략적 협력을 추진하게 돼 뜻깊다”며 “R&D, 마케팅 등 분야에서 지속 가능한 협력을 추진하겠다”고 말했다.

올리버 뒤르 라인메탈 에어디펜스 CEO는 “양사의 포트폴리오는 상호 보완적이며 이번 협력을 통해 유럽 고객들에게 더욱 폭넓은 방공 역량을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.