[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 민선 9기 출범을 앞두고 10대 분야 100대 공약의 체계적인 추진을 위한 ‘공약관리계획’을 수립하고 본격적인 공약 이행 준비에 나선다고 16일 밝혔다.

민선 9기 공약은 국립의과대학 유치, 안동바이오생명 국가산업단지 조기 완공, 초·중·고등학생 반값 교통비 지원 등이다.

안동시는 이러한 공약 실천을 위해 시민 전문가들로 구성된 ‘매니페스토 이행검증위원회’를 운영해 공약의 타당성과 실현 가능성 등을 종합적으로 평가한다.

무작위로 선정된 시민으로 구성된 ‘주민배심원단’을 운영해 공약에 대한 시민의 다양한 의견을 수렴하고 정책 추진 과정 전반에 시민의 목소리를 반영한다.

또 공약 이행 준비도 단계적으로 추진해 6월부터 7월까지 공약별 실행계획을 수립하고 8월부터 9월까지 시민 전문가 자문과 주민배심원단 운영 등 검증 절차를 거친다.

이후 검증 결과와 권고사항을 반영해 10월 중 ‘민선 9기 안동시장 공약실천계획’을 최종 확정하고 시청 누리집에 공개할 예정이다.

안동시 관계자는 “공약은 시민과의 약속이자 민선 9기 시정 운영의 방향을 담고 있는 중요한 과제”라며 “시민 의견을 충분히 반영하고 실현 가능성을 꼼꼼히 검토해 시민이 체감할 수 있는 공약실천 계획을 마련하겠다”고 말했다.