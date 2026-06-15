[헤럴드경제=김광우 기자] ‘올해, 유독 긴 여름이 온다’

올해 그 어느 때보다 따뜻했던 봄이 지나고, 본격적인 여름이 찾아왔다. 매해 지날수록 강도가 더해지는 여름 폭염에, 시민들 또한 제각기 여름 대비에 나서고 있다.

그런데 최근, 그렇지 않아도 괴로운 여름 폭염을 더 부추기는 전 지구적인 현상이 나타날 것이라는 분석이 나왔다.

그 정체는 엘니뇨. 쉽게 말해, 바다가 품고 있던 열기가 대기로 뿜어져 나와 기온 상승 및 이상기후를 유발하는 현상이다.

심지어 이같은 현상이 최소 11월까지 지속될 가능성이 큰 것으로 나타났다.

이번 여름, 그 어느 때보다 강력하고 끈질긴 폭염이 나타날 수 있다는 것. 예측이 힘든 폭우 등 이상기후도 예상된다.

특히 봄과 가을 날씨가 사라지며, 거의 1년 내내 에어컨을 가동하는 상황이 올 수도 있다는 극단적인 예측도 나오고 있다.

유엔 산하 세계기상기구(WMO)는 올해 6월에서 8월 사이에 전 지구적인 엘니뇨 현상이 발생할 확률이 80%에 달한다는 분석 결과를 발표하고, 올해 전 세계적으로 극심한 기상 현상을 야기될 것으로 예상된다고 밝혔다.

엘니뇨 현상은 쉽게 말해, 바다가 원래보다 더 많은 열을 대기로 뿜어내는 현상이다. 원래는 따뜻한 물이 일부 지역에 몰려 있지만, 엘니뇨 시기에는 따뜻한 물이 넓게 퍼진다. 자연적으로 2~7년 주기로 발생하는 엘니뇨는 지구 기온 상승을 강하게 유발하는 요인 중 하나다.

비슷한 분석도 잇따르고 있다. 실제 미국해양대기국(NOAA)은 올해 5~7월 사이 엘니뇨가 발생할 확률을 82%, 겨울까지 이어질 확률은 92%로 제시한 바 있다. 10월부터 12월까지 매우 강한 엘니뇨가 발생할 가능성도 크게 나타나고 있다.

이에 따라 한국의 여름 또한 유독 더울 것으로 예측된다. 기상청은 지난 5월 2026년 6~8월 기상 전망을 통해 올해 여름이 평년보다 높을 것으로 전망했다. 우리나라 여름철에 영향을 주는 해수면 온도가 평년보다 높게 유지되고 있기 때문이다.

실제 6월 평균기온이 평년보다 높을 확률은 60%, 비슷할 확률은 30%로 예측됐다. 7월 또한 평년보다 높을 확률 60%, 8월의 경우 50%로 전망됐다. 여름철 동안 열대 중·동태평양 해수면 온도가 점차 높아지며, 엘니뇨로 전환될 가능성이 높을 것이라는 전망도 나왔다.

아울러 세계기상기구는 이같은 엘니뇨 현상이 최소 11월까지 이어질 확률이 90%에 달한다고 분석했다. 엘니뇨가 이어진다고 해서, 반드시 폭염이 나타난다고 볼 수는 없다. 하지만 평년보다 더운 흐름이 이어질 가능성이 있다.

바다 온도가 올라가면, 공기가 데워지고 수증기가 더 많이 증발한다. 이런 열과 수증기는 대기 순환을 바꿔, 전 세계 기온을 끌어올리는 방향으로 작용할 가능성이 크다. 우리나라의 경우 가을로 넘어가며 식어야 할 공기와 바다가 식지 않으며, 여름 더위가 장기화할 수 있다.

그렇지 않아도, 한국의 여름 날씨는 점점 길어지고 있다. 10월 가을철에도 폭염과 열대야 현상이 나타나는 게 이상하지 않은 상황. 지난해 10월에도 국내 일부 지역에 ‘열대야’ 현상이 관측된 바 있다.

가장 큰 문제는 폭염과 함께 동반되는 ‘폭우’다. 따뜻한 바다에서 수증기가 더 많이 올라오며, 짧은 시간 동안 강한 비가 퍼붓는 ‘국지성 집중호우’ 현상이 더 가속화될 수 있다. 엘니뇨가 이어질 경우, 여름뿐만 아니라 겨울철에도 이상고온 및 예측이 어려운 한파 등 이상기후를 유발할 수 있다는 예측이 나온다.

아울러 세계기상기구는 기후변화와 엘니뇨 현상이 겹치며, 2027년이 관측 이래 가장 더운 한 해가 될 수 있다고 경고했다. 지금까지 역대 최고 기온으로 기록된 해는 지난 엘니뇨 발생 연도인 2024년이다.

일각에서는 엘니뇨로 인한 극단적인 이상 기후 현상이 더 일상화될 수 있다는 분석도 나온다. 기후변화의 영향이 가속화되고 있기 때문이다. 올해와 내년이 미래의 일상적인 기후를 겪어볼 수 있는 시기가 될 거라는 얘기다.

한편, 기상청이 공개한 ‘기후변화 상황지도’에 따르면 현재 수준과 유사하게 온실가스 배출을 지속할 경우 21세기 후반 여름은 4월 25일부터 시작해 10월까지 약 반년간 지속될 전망이다.

아울러 2080년대에는 폭염일수가 103.8일, 2090년대에는 115.6일까지 증가할 것으로 보인다. 일 최고기온은 현재 35.9도에서 후반기 43.8도로 7.9도가량 상승할 것으로 보인다. 극단적인 더위가 3일 중 하루꼴로 나타나는 셈이다.

유엔 사무총장 안토니오 구테레스는 세계기상기구 발표에 대해 “엘니뇨 외에도 극단적인 기상 현상이 발생하고 있으며, 이러한 극단적인 기상 현상에 대비하기 위해서는 점점 더 많은 투자가 필요하다”며 “계절별 사전 예보와 조기 경보는 생명을 구하고 경제와 지역사회에 미치는 영향을 완화하는 데 매우 중요하다”고 강조했다.