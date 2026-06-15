美 빅테크 기업 세금 부과에 불만…관세폭탄 맞대응 시사

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의를 앞두고 프랑스에 빅테크 기업들에 대한 디지털서비스세(DST) 폐지를 요구하면서 관세폭탄을 경고했다.

14일(현지시간) 트럼프 대통령은 미국 대중지 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에게 이 같은 요구를 했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “미국 기업에 세금을 부과하지 말라고 요청했다”며 “그렇게 할 경우 프랑스산 샴페인과 와인에 100% 관세를 부과할 수밖에 없다”고 말했다.

DST는 다국적 기업이 외국 지사를 법인세가 낮은 지역으로 옮겨 조세를 회피하는 것을 방지하겠다는 차원에서 도입됐다. 프랑스는 지난 2019년부터 아마존, 메타, 애플 등 빅테크 기업이 프랑스에서 올린 매출에 3%의 세금을 부과하고 있다. 프랑스 재무부에 따르면 지난해 DST를 통해 거둔 세수는 약 7억 달러(약 1조500억 원)에 달한다.

최근 프랑스 정부는 미국과 DST를 둘러싼 갈등이 해소됐다고 밝히기도 했다. 그러나 이날 트럼프 대통령의 발언에 따르면 DST에 대한 미국의 반발은 누그러지지 않은 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 첫 번째 임기 시절부터 이 제도가 미국 기업을 겨냥한 것이라면서 반대 입장을 분명히 했다.

실제로 미국 무역대표부(USTR)는 지난 2019년 프랑스의 DST를 이유로 프랑스산 제품에 대해 100% 관세 부과 방안을 검토하기도 했다. USTR과 미국 재무부는 현재 프랑스의 DST에 대한 공식 조사 재개 여부를 검토 중인 것으로 전해졌다.

한편 캐나다는 지난해 미국과의 무역 마찰 이후 DST 도입 계획을 철회했고, 이탈리아는 폐지를 검토하는 것으로 알려졌다.