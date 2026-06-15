- 연구자들 불필요한 연구행정 부담 완화 - 국가R&D 사이트 간 이동 편의성 제고

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구자들의 불필요한 연구행정 부담을 대폭 완화하기 위한 제도개선이 본격 추진된다.

과학기술정보통신부는 6개 기관에서 운영하는 10개의 주요 연구개발 활동 지원 시스템들을 한 곳에서 살펴보고 편리하게 접속할 수 있는 통합로그인 사이트 ‘연구24’를 15일부터 운영 개시한다고 밝혔다.

그동안 연구자들은 연구개발 과정에 빈번하게 이용하는 10개의 국가R&D사이트들을 일일이 방문 접속하고 개별 아이디와 비밀번호를 매번 입력해 로그인해야 하는 불편함이 컸다.

앞으로는 각 사이트를 SSO(Single Sign-On)로 연계하는 통합 로그인 전용 사이트인 ‘연구24’에 한 번만 로그인하면 별도의 추가 인증 없이 기존 사용 중인 모든 사이트들을 바로 이용할 수 있게 된다.

‘연구24’는 자체적인 로그인 편의성을 제공, 간편인증, 공동인증서, 금융인증서, 모바일 신분증, 민간 아이디(네이버, 카카오, 페이코) 등 행정안전부가 운영하는 정부통합인증 서비스를 이용하는 경우 별도의 회원가입 없이도 간편하게 이용할 수 있다.

이용자는 ‘연구24’에 접속, 선호하는 방식으로 로그인한 후, 10개의 국가R&D 사이트 목록을 한눈에 확인하고 이용할 사이트를 선택, 해당 사이트가 새탭으로 실행되면 별도 로그인 없이 이용할 수 있게 된다.

박인규 과기정통부 과학기술혁신본부장은 “앞으로도 연구개발기관과의 과제 정보 연계 강화, 분산되어 있는 연구지원시스템 통합 등을 지속 추진하여 연구자들이 편리한 국가R&D 지원 시스템 이용 환경을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.