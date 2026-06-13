초대형 IPO에 위험자산 심리 자극 비트코인ETF 매도 압력 분산 효과 스페이스X 1만8712BTC 보유 주목

[헤럴드경제=경예은 기자] 비트코인 가격이 미국과 이란의 긴장 완화 기대 속에 6만3000달러선에서 보합권 흐름을 이어가고 있다. 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 미 증시에 입성하며 위험자산 선호 심리를 자극했지만 디지털자산 시장에서는 단기 수급 분산과 상장 이후 매도 압력 완화 가능성이 동시에 거론되고 있다.

13일 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 11시30분 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 0.25% 오른 6만3655달러에 거래 중이다. 12일(현지시간) 미국 증시 장중 6만4000달러선까지 올랐던 비트코인은 이후 상승폭을 반납하며 6만3000달러선을 유지하고 있다. 최근 24시간 거래량은 13.43% 감소한 256억4000만달러를 기록했다.

시장에서는 스페이스X의 나스닥 데뷔가 비트코인에 미치는 영향을 두고 엇갈린 해석이 나온다. 스페이스X는 간밤 나스닥에 상장하며 사상 최대 규모 기업공개(IPO) 기록을 새로 썼다. 거래 첫날 공모가 135달러를 웃도는 150달러에 출발해 161달러에 마감했다. 종가 기준 시가총액은 2조달러를 넘어서며 엔비디아, 알파벳, 애플, 마이크로소프트, 아마존에 이어 미국 상장사 중 6위권에 올랐다.

다만 디지털자산 시장에서는 스페이스X 상장이 단순 호재로만 작용하지는 않았다는 평가가 나온다. 초대형 IPO를 앞두고 투자자들이 자금 마련을 위해 일부 위험자산 포지션을 줄였고 이 과정에서 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서도 매도 압력이 나타났을 가능성이 제기된다. 비트코인이 스페이스X 상장 당일에도 큰 폭의 가격 변동 없이 보합권에 머문 배경이다.

스탠다드차타드는 최근 비트코인이 5만9000달러 부근에서 저점을 형성했을 가능성이 있다고 분석했다. 제프리 켄드릭 스탠다드차타드 디지털자산 리서치 총괄은 스페이스X IPO를 앞두고 일부 투자자들이 현금 확보를 위해 비트코인 ETF를 매도했을 수 있다며 상장이 시작된 만큼 관련 매도 압력이 완화될 수 있다고 봤다. 그는 최근 조정을 두고 “크립토 윈터(디지털자산 겨울)가 끝났다”고 말했다.

코인셰어즈는 비트코인 가격을 둘러싼 핵심 변수로 스페이스X보다 거시 환경을 지목했다. 미국 경제가 견조한 고용 지표를 바탕으로 버티고 있지만 에너지 가격을 중심으로 인플레이션 부담이 여전하다는 진단이다. 근원 소비자물가지수(CPI)는 시장 예상보다 낮았지만, 휘발유 등 에너지 가격이 전체 물가를 끌어올리면서 연방준비제도(Fed)의 정책 전환 기대를 제한하고 있다는 설명이다.

또한 코인셰어즈는 “올해 들어 글로벌 디지털자산 투자상품의 순유입액은 거의 변동이 없다”며 “이는 긴축적 통화정책이 이어졌던 2022~2024년과 유사한 모습”이라고 평가했다. 특히 현물 비트코인 ETF에서 나타난 자금 유출은 베이시스 트레이딩 청산 영향이 크며 투자자들이 불확실성에 대비해 위험 노출을 줄이고 있다고 설명했다.

시장 관심이 인공지능(AI)과 초대형 기술주로 쏠린 점도 비트코인에는 부담이다. 스페이스X 상장 역시 이 같은 흐름의 연장선에 있다. 코인셰어즈는 “비트코인은 8만달러선을 여러 차례 돌파하려 했지만 번번이 실패했다”며 “암호화폐 투자 기회는 당분간 AI 관련 투자에 밀려나 있는 상황”이라고 분석했다. 그러면서 “연준의 통화정책 완화와 기대 인플레이션이 낮아지기 전까지는 상승세를 기대하기 어렵다”고 덧붙였다.

한편 스페이스X 상장은 블록체인 인프라의 활용 가능성을 보여준 사례로도 해석된다. 상장 전부터 하이퍼리퀴드 등 온체인 파생상품 시장에서는 스페이스X 프리 IPO 퍼프 상품이 거래됐다. 증시가 아닌 블록체인 기반 시장이 먼저 가격 발견 기능을 수행한 셈이다. 퍼프는 특정 자산의 미래 가격에 베팅할 수 있는 무기한 파생상품으로 일반 선물과 달리 만기일이 없다.

스페이스X의 비트코인 보유 현황도 시장의 관심사다. 스페이스X는 앞서 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서를 통해 1만8712개의 비트코인을 보유했다고 밝혔다. 이에 따라 이번 상장은 초대형 기술주의 증시 데뷔이자 비트코인 익스포저를 가진 대형 상장사의 등장이라는 의미를 갖게 됐다.

중동 지정학 리스크도 변수로 남아 있다. 최근 미국과 이란의 협상 진전 기대가 위험자산 반등을 이끌었지만 최종 합의 전까지 불확실성이 이어지고 있다. 코인셰어즈는 이란 분쟁이 유가 급등으로 이어질 경우 선진국 경제가 인플레이션과 경기 둔화를 동시에 겪는 스태그플레이션 압력에 놓일 수 있다고 경고했다. 이 경우 비트코인은 단기적으로 위험자산 매도 흐름에 동조할 가능성이 크다.