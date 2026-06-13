목동신시가지 재건축 사업이 추진에 속도를 내면서 일대 아파트 가격이 재평가되고 있다. 주요 단지에서 신고가 거래가 잇따르는 가운데, 향후 재건축 완료 이후 시세에 대한 기대감이 현재 거래시장에 반영되고 있다는 분석이다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 목동신시가지 7단지 전용면적 101㎡는 지난해 36억5000만원에 거래되며 공급면적 기준 3.3㎡당 1억원을 넘어섰다.

1단지 전용 83㎡는 지난해 말 26억1000만원에 거래됐다. 같은 타입이 지난해 8월 24억원에 거래된 점을 고려하면 4개월 만에 2억원 이상 오른 수치다. 2단지 전용 144㎡는 올해 4월 38억8000만원에 실거래가 이뤄졌다. 지난해 2월 29억8000만원이었던 것과 비교하면 약 1년 만에 9억원이 오른 셈이다. 앞서 2월에는 1단지 전용 98㎡가 전월 대비 7억2000만원 오른 29억8000만원에 거래되며 신고가를 기록했다.

업계에서는 개포동 재건축 사례를 주목한다. 부동산R114 자료에 따르면 개포동 시세는 재건축이 본격화된 2016년부터 선두 단지가 입주한 2021년까지 143.26% 상승했다. 같은 기간 강남구 평균 상승률(122.4%)을 웃도는 수치다.

부동산인포가 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 개포주공3단지는 재건축 전인 2016년 전용면적 기준 3.3㎡당 7446만원에서 ‘디에이치아너힐즈’로 재건축된 2019년 9660만원으로 올랐다. 개포시영아파트도 2018년 3.3㎡당 8949만원에서 ‘개포래미안포레스트’로 재건축된 2020년 1억564만원으로 상승했다.

업계 관계자는 “목동은 학군, 생활 인프라, 교통 접근성을 갖춘 서울 서남권 주거 중심지”라며 “대규모 재건축이 진행될 경우 개포동과 유사한 가격 재평가 흐름이 나타날 수 있다”고 말했다.

이런 흐름 속에 GS건설은 서울 양천구 목동 옛 KT부지에 ‘목동윤슬자이’를 분양할 예정이다. 지하 6층~지상 48층, 3개 동 규모로, 전용면적 114~203㎡ 오피스텔 651실과 근린생활시설, 업무시설 등이 들어선다. 단지는 5호선 오목교역 인근에 위치하며, 국회대로·서부간선도로·올림픽대로 등 광역 교통망과 인접해 있다. 인근에는 목운초, 목운중, 양정고, 진명여고 등 학교와 목동 학원가, 현대백화점, 이대목동병원 등이 자리한다.