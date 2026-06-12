[헤럴드경제=김주리 기자] 3년 넘게 혼수상태로 투병해 온 태국의 팟차라끼띠야파 나렌티라텝파야와디 공주가 별세했다. 향년 48세.

태국 왕실 사무국은 12일(현지시간) 성명을 통해 감염으로 건강 상태가 지속적으로 악화해온 팟차라끼띠야파 공주가 전날 저녁 평화롭게 눈을 감았다고 발표했다.

왕실은 공주가 복강 내 감염과 그에 따른 합병증으로 병세가 악화돼 숨졌다고 설명했다.

팟차라끼띠야파 공주는 2022년 12월 태국 북동부 나콘라차시마주를 방문하던 중 갑작스럽게 쓰러졌으며, 이후 방콕으로 이송돼 치료를 받아왔지만 의식을 회복하지 못했다.

당시 의료진은 세균의 일종인 마이코플라스마 감염으로 심장에 염증이 발생했고, 이로 인해 심각한 부정맥이 나타나 실신한 것으로 진단했다.

왕실은 공주의 시신을 방콕 왕궁에 안치한 뒤 “왕실 전통에 따라 최고 예우를 갖춰” 장례 절차를 진행할 예정이라고 밝혔다.

1978년에 태어난 팟차라끼띠야파 공주는 마하 와찌랄롱꼰(라마 10세) 현 국왕의 장녀다. 그는 라마 10세와 첫 번째 부인인 소암사왈리 공주 사이에서 태어난 외동딸이기도 하다.

공주는 태국의 명문 탐마삿대에서 법학을 전공한 뒤 미국 코넬대에서 법학 석사와 박사 학위를 취득했다. 이후 2006년부터 태국 검찰청 검사로 재직하며 ‘검사 프린세스’라는 별칭을 얻었다.

외교 분야에서도 활발히 활동했다. 그는 2012년부터 2014년까지 오스트리아와 슬로베니아, 슬로바키아 주재 태국 대사를 지냈으며, 유엔여성기구(UN Women)와 유엔마약범죄사무소(UNODC) 친선대사로도 활동했다.

특히 여성 수감자의 인권과 사회 복귀 지원에 깊은 관심을 기울였다. 2010년 유엔 총회에서 여성 수감자 처우 개선을 위한 국제 기준인 ‘방콕 규칙’이 채택되는 과정에 기여하는 등 다양한 사회공헌 활동을 펼쳤다.

라마 10세는 지금까지 네 차례 결혼했으며, 팟차라끼띠야파 공주를 포함해 모두 5남 2녀의 자녀를 두고 있다.

팟차라끼띠야파 공주는 오랜 기간 태국 왕실의 대표적인 공적 활동 인물로 평가받아 왔다. 법조인과 외교관, 사회운동가로서 폭넓은 활동을 이어온 만큼 그의 별세는 태국 사회는 물론 국제기구와 인권 분야에서도 적지 않은 아쉬움을 남기고 있다는 평가가 나온다.