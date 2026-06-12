MINI JCW만의 고-카트 감각 경험 국내 대표 유명 셰프가 브랜드 감성 재해석한 메뉴 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] MINI 코리아가 오는 13일과 14일, 고성능 라인업 JCW의 강력한 주행 성능과 국내 정상급 셰프의 풍미 가득한 요리를 동시에 경험할 수 있는 ‘2026 MINI 고카트 데이: JCW 고메 드라이빙’을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 MINI JCW 특유의 역동성에 미식의 즐거움을 더해 고객들에게 잊지 못할 드라이빙 경험을 선사하기 위해 기획됐다는 게 회사 측의 설명이다.

행사는 서울 주요 전시장에서 진행되며, MINI JCW의 정체성을 오감으로 느낄 수 있는 다채로운 여정으로 구성했다.

먼저 참가 고객은 지정된 전시장에 방문해 미션지를 수령한 뒤, MINI JCW 모델을 직접 운전하며 레스토랑으로 이동하는 과정에서 부여된 미션을 수행한다.

도착한 레스토랑에서는 국내를 대표하는 유명 셰프가 MINI JCW의 감성을 재해석해 완성한 시그니처 메뉴가 제공된다.

이번 행사는 강남, 목동, 서초, 삼성, 분당 전시장에서 실시된다.

한편, MINI 코리아는 지난 3월 신차 구매 고객을 대상으로 전기차를 최대 일주일간 체험할 수 있는 시승 프로그램 ‘MINI BEV 멤버십’을 선보이는 등 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.