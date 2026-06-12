[헤럴드경제=민상식 기자] 한국 축구대표팀이 12일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1로 승리했다.

한국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)에게 먼저 실점했다.

후반 22분 이강인(파리 생제르맹)의 도움에 이은 황인범의 동점 골, 후반 35분 오현규의 역전 골로 승점 3을 챙겼다.