[헤럴드경제=나은정 기자] 인공지능(AI)으로 경찰 신분증을 위조해 여성 혼자 사는 집에 침입해 강도짓을 벌인 30대가 검찰에 넘겨졌다.

제주서부경찰서는 강도 혐의로 30대 A씨를 구속 송치했다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난 5월 27일 오전 1시 50분쯤 제주시 연동의 한 다가구주택에서 현금과 귀금속 등 300만원 상당의 금품을 빼앗은 혐의를 받는다.

AI를 활용해 경찰 신분증을 위조한 A씨는 한밤중 초인종을 누르며 “경찰이다”, “압수수색을 하러 왔다”고 피해자를 속여 집 안으로 들어간 것으로 알려졌다. 그는 사전에 피해자가 혼자 사는 여성이라는 사실을 미리 알고 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

범행을 수상하게 여긴 피해자는 사건 당일 저녁 경찰에 신고했고, 경찰은 다음 날인 28일 도주하던 A씨를 긴급체포했다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 경위 등을 조사한 뒤 검찰에 송치했다.