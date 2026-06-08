[헤럴드경제=최원혁 기자] 26년 차 무속인이 자신의 어린 아들을 향한 미안한 속내를 털어놓는다.

8일 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서는 무속인이라는 자신의 직업 때문에 어린 아들이 상처받을까 걱정이라는 60세 무속인 일월성신이 보살즈를 찾아온다.

26년째 무속인의 길을 걷고 있는 그는 “초등학교 5학년인 아들이 친구들에게 ‘우리 아빠는 무속인이야’라고 말했다가 ‘사이비 아니냐’는 말을 들었다”며 고민을 말했다.

이어 “아들이 사이비가 뭐냐고 묻는데 가슴이 무너지는 것 같았다”며 “제가 선택한 길을 바꿀 수 없기에 더 마음이 아팠다”고 고백한다.

사연자는 “아들이 어릴 때부터 법당에서 자라 자연스럽게 제 직업을 알게 됐다”며 “직업 자체보다도 아이가 편견 때문에 상처받을까 봐 걱정”이라고 속내를 밝힌다.

특히 아들에게 “밖에서는 아빠가 무속인이라는 말을 아껴라”고 말했다가 “거짓말해도 되냐”는 답을 듣고 더욱 마음이 무거워졌다고 전해 안타까움을 자아낸다.

사연을 들은 이수근은 자신의 어린 시절 경험을 꺼내놓는다.

무속인 어머니 밑에서 자란 이수근은 “학교에서 부모님 직업을 적는 칸에 무속인이라고 썼다가 혼난 적도 있었다”며 공감한다. 이어 “시간이 지나면 아들도 자연스럽게 자신만의 방식으로 받아들이게 될 것”이라며 “벌써 너무 깊게 걱정하지 않았으면 좋겠다”고 따뜻한 조언을 건넨다.