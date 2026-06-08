[헤럴드경제=장윤우 기자] PC방에 소화기를 분사하고 도주한 여중생의 부모가 온라인 커뮤니티에 공개 사죄문을 올렸다.

지난 7일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘JTBC 사건반장 보도 관련 가해 여중생 부모입니다. 진심으로 사죄드립니다’라는 제목의 글이 게재됐다. 작성자 A씨는 사건에 연루된 여중생 2명 중 1명의 부모라고 밝혔다.

A 씨는 “제 자식의 잘못된 행동으로 인해 말로 다 할 수 없는 상처와 피해를 입으신 피해자분과 가족분들, 영업에 큰 지장을 받으셨을 PC방 사장님께 고개 숙여 진심으로 사죄드린다”고 사과했다.

이어 “아이가 저지른 잘못에 대해서는 그 어떤 변명도 하지 않겠다”며 “부모로서 책임을 회피하지 않고 피해 배상과 사죄를 위해 최선을 다할 것을 약속드린다”고 덧붙였다.

방송 이후 가해자 측이 무책임하게 지낸다는 오해가 생기자 A 씨는 경위를 설명했다. 6월 6일 오후 집을 방문한 경찰을 통해 처음으로 자녀의 범행 사실을 알게 됐고, 피해자 연락처를 요청했으나 사건이 여청계(여성청소년계)로 이관돼 즉시 받지 못했다는 것이다. A 씨는 “담당 형사님이 배정돼 연락하실 때까지 기다려야 한다는 안내를 받았다”고 했다.

A 씨는 “개인적으로라도 당장 사죄드리고 싶어 해당 PC방 앞까지 찾아갔지만, 외부에 연락처가 적혀있지 않았고 연락도 없이 찾아가는 행동이 오히려 또 다른 위협이나 해가 될 수 있다는 우려를 듣게 돼 차마 발걸음을 더 옮기지 못했다”고 했다.

A 씨는 사건을 인지한 직후 효자손으로 체벌했으며 머리를 짧게 자르도록 했다고 밝혔다. 글에는 머리를 자른 학생의 뒷모습 사진이 함께 공개됐다. A 씨는 “제가 빡빡 밀지 못해 죄송하다”고도 썼다.

A 씨는 “저희 아이가 사회에 끼친 해악은 죽어 마땅하고 교도소를 가야 함이 마땅하다”며 “대출을 받던 사채를 쓰던 제가 반드시 보상해야 한다는 점 인지하고 있다”고 밝혔다.

A 씨는 “반드시 촉법소년은 폐지돼야 하며 부모와 자식 모두 교도소로 보내 강제노동이라도 해서 피해자들에게 보상해야 한다”고도 했다.

사건은 앞서 5일 방송된 JTBC ‘사건반장’을 통해 알려졌다. 여중생 2명은 PC방이 무인으로 운영되는 시간대를 골라 담배를 피우고 카운터를 뒤지는 행동을 반복했다. 직원에게 적발돼 쫓겨나자 “동네 오빠들 다 데리고 오겠다”고 협박하기도 했다.

사죄문을 접한 누리꾼들은 “부모님의 진심 어린 사과 감사드린다”, “따님과 함께 직접 사과하고 보상과 합의 확실히 해라”, “부모님이라도 정상이라도 정말 다행” 등의 반응을 보였다.