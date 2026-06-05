투표함 경찰 1000명 투입 끝에 확보…개표는 정상 마무리

[헤럴드경제=정목희 기자] 서울 송파구 잠실7동 제2투표소를 2박 3일 동안 봉쇄했던 시위대가 개표소 앞으로 이동해 세를 불리고 있다.

투표함은 경찰 1000여 명이 투입돼 개표소로 이송된 뒤 개표까지 모두 완료됐지만, 시위대가 개표소 출입구 일대를 점거하면서 선거관리위원회 직원과 시설 관계자, 취재진 등 약 100명의 발이 묶인 상태다.

5일 오후 5시 40분 기준 개표소인 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에는 부정선거를 주장하는 시민들과 보수 성향 유튜버 등 약 2000명(경찰 비공식 추산)이 모여 출입구를 봉쇄하고 있다.

투표함이 개표소로 이동한 뒤 오전 9시 30분께 핸드볼경기장으로 집결하기 시작한 시위대는 오전 11시 300명 수준에서 오후 4시 30분 700명, 오후 5시 1200명, 오후 5시 40분에는 2000명 규모로 늘어났다.

핸드볼경기장에는 1·2층을 합쳐 총 8개의 출입구가 있지만, 시위대가 출입구를 포함한 건물 주변 전역에 포진하면서 사실상 출입이 차단된 상태다.

오후 3시 20분께 개표가 완료된 이후에도 두 시간 넘게 출입이 제한되면서 일부 직원은 창문을 통해 건물을 빠져나간 것으로 전해졌다.

시위대는 내부에 남아 있던 취재진과 직원들의 설득 끝에 명함과 신분증 등으로 신원을 확인한 뒤 한 명씩 이동을 허용했다. 일부 진보 성향 매체 관계자들에 대해서는 보다 엄격한 신원 확인 절차를 요구한 것으로 알려졌다.

시위가 장기화할 경우 주말 예정된 공연 일정에도 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.

오는 6~7일 서울 올림픽공원 KSPO돔과 88잔디마당에서는 위버스콘 페스티벌이 열린다. 이번 행사에는 그룹 아일릿과 코르티스, 밴드 터치드와 QWER 등이 출연할 예정이다.

현장에 대기하던 경찰은 “시위대가 전체 출입구로 몰려오면서 인원 이동이 어려워졌다”고 전했다.

시위대는 개표 완료 사실이 알려진 뒤에도 결과를 받아들일 수 없다며 “재선거”, “투표 무효” 등의 구호를 외치고 있다.

이들은 유튜브 방송과 부정선거 관련 온라인 대화방 등을 통해 올림픽공원으로 집결해달라는 안내가 공유하며 세를 모으고 있다.

부정선거를 주장하는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(56·본명 전유관)씨는 확성기를 들고 “이번 지방선거는 부정선거이기 때문에 전국의 선거가 전부 무효”라고 외쳤다.

현장 관계자들은 선관위 직원들을 우선 귀가시킨 뒤 개표 관련 물품을 별도로 반출하는 방안 등을 검토하고 있다고 전했다.

앞서 잠실7동 제2투표소는 6·3 지방선거 본투표 당일 투표용지가 동나 투표 마감 시간이 연장된 곳이다.

이후 부정선거를 주장하는 시위대가 투표함 반출을 막겠다며 투표소를 봉쇄했고, 2000명의 투표분이 든 투표함 2개는 약 35시간 동안 개표소로 이송되지 못했다.

경찰은 이날 오전 기동대 18개 부대 약 1000명을 잠실7동 제2투표소에 투입해 시위대를 해산시키고 투표함을 확보했으며, 이후 개표가 마무리됐다.