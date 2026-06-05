4일 ‘한국테크노돔’서 11개 산학연 기관과 킥오프 진행 2023년 민간 컨소시엄 구축에 이은 국가 과제 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 지난 4일 대전 유성구 소재 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔’에서 기후에너지환경부의 ’2026년 환경 기술 개발 사업’ 일환으로 추진되는 ‘지속가능소재 적용 타이어 제조 기술 개발’ 과제 킥오프 행사를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 폐타이어 기반 고품질 원료 확보와 제품화를 통해 국내 순환경제 체계를 고도화하기 위한 국가 연구개발 과제다. 세부적으로 ▷폐타이어 활용 고품질 원료 확보 기술 개발 ▷지속가능 소재 적용 타이어 제조 기술 개발 등 2개 과제로 구성된다.

한국타이어는 지난 2023년부터 국내 폐타이어 순환 경제 모델로 ‘타이어 투 타이어(T2T)’ 민간 주도 컨소시엄을 선제적으로 출범시키고, 지속가능 원료를 70% 이상 적용한 전기차 전용 프리미엄 투어링 타이어 ‘아이온 GT’를 유럽에 출시한 바 있다.

이번 국가 과제 참여는 글로벌 환경 규제 대응과 원료 공급망 체계 고도화를 위해 기존 민간 차원의 연구를 범산업적 협력 체계로 확장하는 것을 목표로 진행된다. 한국타이어는 T2T 컨소시엄 운영 경험을 활용해 폐타이어 기반 순환 원료의 적용 범위를 확대하는 것은 물론 관련 기관과의 인프라 고도화로 글로벌 공급망 리스크에 선제적으로 대응해 나갈 방침이다.

이번 과제는 주관 기관인 M&B그린어스를 비롯해 ▷금호석유화학 ▷HS효성 ▷HS효성첨단소재 ▷솔베이 ▷엔디렉션 ▷한국화학연구원 ▷카이스트 ▷부산대 ▷광운대 ▷숭실대까지 모두 11개 산학연 기관이 공동 수행한다.

이번 과제를 통해 한국타이어는 폐타이어 활용 소재 적용 타이어 제조 기술 연구를 고도화하여, 지속가능 소재 함량 85% 이상, 탄소 배출량 50% 이상 저감을 목표로 차세대 저탄소 고성능 타이어 상용화를 추진한다.

구본희 한국타이어 연구개발혁신본부장(사장)은 “이번 국가 과제는 산학연 기관의 뛰어난 전문성이 한데 모인 뜻깊은 기회”라며 “참여 기관 간의 긴밀한 소통과 협업을 바탕으로 실질적인 성과를 창출해 글로벌 시장 경쟁력 확보에 이바지할 수 있도록 다 함께 노력하자”고 말했다.