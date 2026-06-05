시진핑 중국 국가주석[연합]
시진핑 중국 국가주석[연합]

[헤럴드경제=도현정 기자] 시진핑 중국 국가주석이 오는 8∼9일 북한을 국빈 방문한다.

중국 관영 신화통신은 5일 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부 대변인 발표를 인용, 시 주석이 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따라 8일부터 이틀간 북한을 방문한다고 보도했다.


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