[헤럴드경제=도현정 기자] 시진핑 중국 국가주석이 오는 8∼9일 북한을 국빈 방문한다.
중국 관영 신화통신은 5일 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부 대변인 발표를 인용, 시 주석이 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따라 8일부터 이틀간 북한을 방문한다고 보도했다.
kate01@heraldcorp.com
입력 2026-06-05 11:15:56
[헤럴드경제=도현정 기자] 시진핑 중국 국가주석이 오는 8∼9일 북한을 국빈 방문한다.
중국 관영 신화통신은 5일 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부 대변인 발표를 인용, 시 주석이 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따라 8일부터 이틀간 북한을 방문한다고 보도했다.
젠슨 황, 오늘은 ‘형님회동’…PC방서 페이커 만나고, SK·LG·네이버 총수들과는 ‘불금 삼겹살 만찬’
[헤럴드경제=김현일·박혜림 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국해 한국 기업들과 두 번째 ‘AI(인공지능) 깐부 행보’에 나선다. 국내 주요 기업 총수들과의 ‘불금 삼겹살 만찬’을 시작으로 게임업계 CEO, AI·로봇 스타트업, 서울대학교 학생들과 릴레이 회동을 가지며 종횡무진
카리나, ‘빨간 점퍼’ 논란 1년 만에 ‘파란 민소매’…또 색깔 논란?
[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘에스파’ 멤버 카리나가 지방선거를 하루 앞두고 SNS에 올린 사진이 화제다. 카리나는 지난 2일 자신의 SNS에 “이렇게 뛰어오면 어떻게 도망갈 건지 MBTI랑 알려줘”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 카리나는 파란색 민소매 상의를 입고 포즈를 취하고 있다. 인형같이 화려한 비주얼과 마른 몸매로 눈길을 사로잡았다. 다만 지방선거를 하루 앞두고 올라온 게시물이라는 점에서 일부 누리꾼들은 지난해 불거진 정치색 논란을 언급했다. 이에 대해 누리꾼들은 오해를 부르는 시점이라는 반응도 보였지만 색깔 하나하나에 의미를 부여하는 게 더 이상하다는 의견이 적지 않다. 앞서 카리나는 지난해 대통령 선거 기간 숫자 ‘2’가 쓰인 붉은색 점퍼를 입은 사진을 올렸다가 특정 정당을 지지하는 것이 아니냐는 의혹을 받은 바 있다. 당시 정치권 인사들까지 해당 게시물을 언급하면서 논란이 커졌고 결국 게시물은 삭제됐다. 당시 소속사는 “카리나는 일상적인 내용을
“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이