5일 잠실7동 제2투표소 투표함 반출 이뤄져 선관위, 개표 완료시 서울시장 당선 확정 전망 해산한 시위대 측 “개표 작업 진행 안 돼” 반발 李대통령 “선거 관리 허점에 매우 큰 유감”

[헤럴드경제=윤채영·이영기·전새날 기자] 초유의 ‘투표용지 부족 사태’가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표함 반출이 5일 오전 이뤄진 가운데 오세훈 서울시장 후보의 당선 확정 시점에 정치권의 관심이 모아지고 있다.

시위대의 투표함 봉쇄로 인해 사흘째 온전히 마무리되지 못했던 6·3 지방선거의 최종 당선인 확정 절차도 마지막 퍼즐을 맞추게 됐다는 평가다.

이날 수거된 2개의 투표함 내부에는 송파구 주민 약 2000명 분의 투표지가 보관되어 있는 것으로 전해졌다.

중앙선거관리위원회에 따르면 행정 절차상 해당 투표함의 개표가 완료되어야만 주요 후보들의 당선이 법적으로 최종 공인된다. 당선의 최종적인 유·무효 판단은 공직선거법에 따라 선관위가 결정한다.

선관위 관계자는 이날 헤럴드경제와의 통화에서 “공직선거법에는 ‘유효투표의 다수 득표자로 (당선자를) 결정한다’고 나와 있지만 언제까지 해야 한다는 내용은 따로 없다”면서 “송파구 투표소에 대한 개표가 다 이뤄지기 전에 당선 확정을 결정하지는 않을 것으로 보인다”고 설명했다.

한편 ‘선거 무효’를 주장하며 잠실7동 제2투표소를 봉쇄했던 200여명의 시위대가 경찰에 의해 해산됐다. 30시간 넘게 시위대로 혼란을 빚었던 잠실 우성아파트 단지도 평온을 되찾게 됐다.

이날 오전 8시 30분께 경찰은 시위대를 향해 전격 해산명령을 내렸다. 송파경찰서 관계자는 “투표함 호송에 따른 질서유지 관련 서울시 선관위 협조문 받았다”며 “경찰과 선거사무 종사자를 폭행하면 처벌될 수 있다”고 경고했다. 하지만 시위 참가자들이 애국가를 부르며 물러서지 않자 경찰 기동대 경력 백여 명이 삽시간에 우성아파트 경로당을 에워싸고 뒷문으로 진입했다.

시위대는 출입문 앞에 드러누워 서로 팔짱을 끼고 스크럼을 만들어 경찰의 진입을 막았다. 경찰들을 향해 “나가”라는 구호를 연신 외치며 저항했다. 그러나 경찰관은 서너명이 시위대 한명씩 붙잡아 바깥으로 끌어냈다. 스크럼이 서서히 얇아졌고 오전 8시 52분께 뒷문을 개방했다.

경찰이 경로당 인근으로 접근하자 시위대는 주변에 흩어져 있다가 세를 모았다. 다가오는 경찰을 향해 “경찰 온다”, “기동대 온다”고 고함을 지르기도 했다.

이어 잠실7동 제2투표소 일대에 18개 기동대 소속 경찰관 1000여명이 투입됐다. 좁은 아파트 단지 안에 시위대와 시민, 경찰들이 몰리면서 극심한 혼잡을 빚었다. 끝내 경찰이 2개의 투표함을 확보해 개표소로 전달했다.

시위대는 투표함이 반출된 후 대체로 해산하는 모양이다. 그러나 일부 인원은 “부정선거 증거를 찾겠다”며 투표소 내부에 진입해 이곳저곳 살피기도 했다.

이날 시위대의 수색 과정에서는 해당 투표소 사무원들이 투표용지가 부족해진 상황에 대처하려 새로 확보한 용지 수를 실시간으로 적어둔 현장 메모도 발견됐다.

시위대 측은 “투표용지가 동나 투표가 일시 중단되는 초유의 사태가 벌어졌으니 공정 선거를 위해서는 개표 작업이 진행돼서는 안 된다”는 입장을 유지하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표도 이날 잠실7동 제2투표소를 직접 방문하고 현장을 살폈다.

한편 이번 사태와 관련 중앙선관위는 전날 입장문을 내고 “본투표일에 일부 투표소에서 투표용지가 부족해진 배경을 찾는 외부 전문가 중심의 진상규명위원회를 설치하겠다”고 밝혔다.

선관위는 “먼저 해당 투표소의 투표록 등을 분석하고 투표관리관과 사무원 등으로부터 현장 상황을 확인할 예정”이라며 “파악한 문제점과 원인, 책임을 철저히 따져 국민께 모든 결과를 소상히 밝힐 예정”이라고 설명했다.

현재 선관위 측은 내부와 외부 인사를 중심으로 진상규명위원회 위원들에 대한 인선 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.

이재명 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “모든 국가기관은 국민의 신성한 참정권 행사 과정에서 조금의 빈틈이 없도록 만반의 준비를 해야 할 책무가 있다. 그런데 일부 지역에서 투표용지 부족으로 주민들이 큰 혼란과 불편을 겪었다고 한다”며 “민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거 관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 데 대해 매우 큰 유감을 표한다”고 지적했다.

이 대통령은 이어 “관계기관은 행정부가 가진 책임과 권한을 모두 사용해 문제 발생 이유를 명확히 밝히고, 책임질 게 있으면 책임을 물어야 한다”며 “참정권이 훼손되는 일이 다시는 발생하지 않도록 신뢰할 만한 적절한 대책을 마련해주길 바란다”고 강조했다.