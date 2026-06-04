[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]최기영 국민의힘 봉화군수 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 승리하며 봉화군수로 당선됐다.

최기영 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “갈등과 대립을 넘어 화합의 군정으로 봉화의 새로운 미래를 열겠다”며 “이번 승리는 저 개인의 승리가 아니라 봉화의 변화와 발전을 바라는 군민 여러분의 승리”라고 밝혔다.

이어 “군민이 보내준 한 표 한 표의 뜻을 무겁게 받들겠다”며 “함께 경쟁한 후보들께도 위로와 감사의 말씀을 드린다. 생각과 방법은 달랐지만 봉화를 사랑하는 마음은 모두 같았다고 믿는다”고 했다.

또 “선거는 끝난 만큼 이제는 갈등과 대립을 내려놓고 봉화의 미래를 위해 함께 손잡고 나아가야 할 때”라며 “원팀의 마음으로 힘을 모아준 당원과 선거 관계자, 자원봉사자, 지지자 여러분께도 깊이 감사드린다”고 전했다.

최기영 당선인은 “앞으로 군민을 섬기고 군민의 삶을 먼저 살피겠다는 약속을 반드시 지키겠다”며 “항상 낮은 자세로 군민의 목소리를 듣고 결과로 보답하는 군수가 되겠다”고 말했다.