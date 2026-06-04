신도시 아파트는 계획된 주거환경과 미래가치가 장점으로 꼽히지만, 입주 초기에는 상권과 생활 편의시설이 충분히 갖춰지지 않아 불편을 겪는 경우도 적지 않다. 이에 따라 최근에는 신도시의 개발 수혜와 함께 기존 원도심의 생활 인프라를 동시에 이용할 수 있는 입지가 실수요자들의 관심을 받고 있다.

이러한 가운데 포스코이앤씨는 오는 6월 인천 검단신도시에서 ‘더샵 검단레이크파크’를 공급할 예정이다. 단지는 신도시 중심 생활권과 기존 원도심 생활권을 함께 이용할 수 있는 입지에 들어서 생활 편의성을 높인 것이 특징이다.

‘더샵 검단레이크파크’가 들어서는 곳은 검단신도시 중심 생활권과 마전동·당하동 등 기존 서구 생활권이 맞닿아 있는 입지다. 이에 따라 신도시의 계획적인 도시 환경과 원도심의 생활 인프라를 동시에 이용할 수 있다.

인근 원도심에는 마트와 병·의원, 금융시설 등 생활 편의시설이 이미 갖춰져 있어 입주 이후 바로 이용할 수 있다. 신도시 입주 초기 상권 형성 과정에서 발생할 수 있는 생활 불편을 줄일 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.

교육 환경 역시 신도시와 원도심의 장점을 함께 누릴 수 있다. 단지 바로 앞에는 유치원과 초등학교, 중학교 예정 부지가 계획돼 있으며, 완정역과 마전역 일대에 형성된 학원가도 이용할 수 있다.

분양 관계자는 “더샵 검단레이크파크는 신도시의 계획적인 주거환경과 원도심의 생활 인프라를 함께 활용할 수 있는 입지적 특징을 갖췄다”며 “입주 초기부터 생활 편의성과 교육 여건을 함께 누릴 수 있는 점이 특징”이라고 말했다.

한편 더샵 검단레이크파크는 인천 검단신도시 22·23블록에 지하 3층~지상 29층, 26개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 2857가구 규모로 조성된다.

단지는 중앙호수공원 예정지와 나진포천 인근에 위치해 녹지와 수변 공간을 가까이에서 이용할 수 있다. 또한 검단신도시 5대 특화사업 가운데 하나인 워라밸빌리지 중심 생활권에 들어서 다양한 생활·문화 인프라 이용이 가능하다.

교통 여건으로는 인천2호선 완정역과 인천1호선 검단호수공원역(예정)을 이용할 수 있으며, 인천국제공항고속도로와 수도권 제1·2순환고속도로 등을 통해 수도권 주요 지역으로 이동할 수 있다. 지난 4월 개통한 검단~드림로 연결도로를 통해 지역 내 이동 편의성도 개선됐다.

단지 내에는 중앙광장과 조경 공간, 산책로 등이 조성될 예정이며 실내 골프연습장, 피트니스센터, GX룸, 사우나, 패밀리 라이브러리, 에듀&비즈니스 라운지, 키즈존, 게스트하우스 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련된다. 주차공간은 총 4517대 규모로 세대당 약 1.58대 수준의 주차 여건을 갖췄다.

견본주택은 인천 서구 원당동 일원에 마련되며 6월 중 개관할 예정이다.