[헤럴드경제=장연주 기자] 코스피가 연일 사상 최고치를 돌파하며 상승세를 이어가고 있는 가운데, 다주택자 논란에 강남아파트를 매각한 뒤 ETF에 투자한 이찬진 금융감독원장이 150% 가량의 수익률을 올린 것으로 알려져 눈길을 끈다.

이 원장은 지난해 10월 말 보유중이던 서울 서초구 우면동 소재 아파트 한채를 급매한 후 국내 지수 추종 ETF를 매수했다. 당시 이 원장은 해당 아파트를 배우자와 공동명의로 보유했는데, 다주택자 논란이 일면서 처분했다.

해당 아파트는 처분 당시 호가였던 22억원 보다 4억원 낮춘 18억원에 팔렸다.

이와 관련, 이 원장은 국정감사에서 “공간이 좁아져 고통이 조금 있는 부분이지만, 공직자라는 신분을 감안해 한채를 처분하고 정리하겠다”고 말한 바 있다.

그는 다주택자 논란에 아까운(?) 강남아파트를 처분했지만, 주식시장 활황세를 타고 투자한 ETF 투자 수익이 상당한 것으로 전해져 결과적으로는 전혀 아깝지 않은 매도였다는 분석이 나온다.

2일 금융투자업계에 따르면, 이 원장은 매매 체결 당일 KB증권 영업점을 직접 찾아 계약금으로 코스피, 코스닥 지수를 추종하는 ETF상품에 가입했다. 상품 가입금액은 2억원으로 알려졌다.

코스피200 지수를 추종하는 대표적인 ETF인 KODEX 200의 주가 상승률은 이 원장 매수 시점부터 전날까지 151.55%였다. 비슷한 코스피 지수 추종 ETF인 TIGER 200, ACE 200, RISE 200 등도 같은 기간 수익률이 150%를 웃돌고 있다.

결국, 이 원장이 계약금 2억원을 전액 투자했다고 가정하면 평가 차익만 3억원이 넘는다.

코스닥150 지수를 추종하는 ETF들의 경우, 이 원장 매매 시점부터 약 20% 상승률을 기록중이다. 코스피와 코스닥 대표 지수에 반반 투자했다고 가정한다면 평가 차익은 약 1억7000만원에 육박한다.

이 원장은 올 2월 열린 기자간담회에서 ‘아파트 매각 대금으로 ETF를 추가 매수할 계획이 있는지’ 묻는 질문에 “잔금이 들어오면 하겠다”며 “수익률은 상당히 좋다”고 답한 바 있다.

그는 또 “주택 매각 과정에서 본 손실을 일부 만회하는데 도움이 됐다”고 밝혔다.

한편, 올 3월 정부공직자윤리위원회가 공개한 ‘올해 공직자 정기 재산 변동 사항 공개’에 따르면 이 원장은 지난해 말 기준 본인과 배우자, 장남 명의로 총 407억3228만원의 재산을 신고했다. 직전 신고보다 22억4353만원이 늘어나 재산 증가액 기준으로 전체 공직자 중 10위를 기록했다.