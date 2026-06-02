최근 산업단지 조성과 기업 투자 확대가 이어지는 지역을 중심으로 배후 주거단지에 대한 관심이 높아지고 있다. 산업단지는 지역 내 일자리 창출과 인구 유입에 영향을 미치는 기반 시설로 꼽히는 만큼 주거 수요 확대에도 영향을 주고 있다는 분석이다.

업계에서는 산업단지와 기업 집적지가 형성된 지역은 직주근접 수요가 꾸준히 유입되는 경향이 있다고 설명한다. 또한 산업단지 개발과 함께 교통망과 생활 인프라 확충이 이뤄지는 경우가 많아 실수요자들의 관심이 이어지고 있다.

이 같은 가운데 충남 천안시에서 공급 중인 ‘천안 동문 디 이스트 파크시티’가 산업단지 배후 주거단지로 관심을 받고 있다.

천안은 삼성SDI를 비롯한 주요 기업과 산업단지가 위치한 충청권 대표 산업도시 중 하나다. 여기에 LG생활건강 퓨처 일반산업단지 개발이 추진되고 있어 향후 배후 주거 수요 확대가 기대되고 있다.

특히 해당 산업단지는 사업지 인근에 조성될 예정으로, 직주근접을 선호하는 수요자들의 관심이 이어질 것으로 예상된다.

천안은 수도권과의 접근성을 바탕으로 산업·물류·제조업 기반이 고르게 형성돼 있으며, 지속적인 기업 투자와 산업단지 개발이 진행되고 있다. 이에 따라 산업단지 인근 주거지에 대한 관심도 이어지는 분위기다.

단지는 실수요자 선호도가 높은 평면 설계를 적용했으며, 채광과 통풍을 고려한 구조를 갖췄다. 또한 조경 공간과 커뮤니티 시설을 함께 계획해 주거 편의성을 높였다.

생활 인프라와 교통 여건을 갖춘 입지에 위치해 있으며, 산업단지 종사자들의 직주근접 수요도 기대되고 있다.

업계 관계자는 “산업단지는 일자리뿐 아니라 교통과 상권, 생활 인프라 확장에도 영향을 미치는 지역 성장 기반”이라며 “최근에는 산업단지 접근성이 양호한 주거단지에 대한 관심이 이어지고 있다”고 말했다.

한편 천안 동문 디 이스트 파크시티는 현재 견본주택을 운영 중이며 분양 상담을 진행하고 있다.