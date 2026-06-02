올 주가 170%↑ “추가 상승여력 여전” AI 인프라 투자 확대·LTA 확산 부각 美월가, 목표주가 85만원 파격 전망도

‘반도체 대장주’ 삼성전자가 미국 빅테크 기업을 연이어 뛰어 넘고 있다. 2일 장중 테슬라와 메타까지 제치고 글로벌 시가총액 9위에 올라섰다.

2일 한국거래소에 따르면 이날 오전10시 기준 삼성전자 시가총액은 달러 환산 기준 1조5680억달러를 나타냈다. 이에 테슬라(1조5610억달러), 메타(1조5240억달러)를 제치고 글로벌 시가총액 9위에 올라섰다.

삼성전자 앞에 남은 글로벌 기업은 ▷엔비디아(5조4340억달러) ▷알파벳(구글·4조5130억달러) ▷애플(4조4980억달러) ▷마이크로소프트(3조4200억달러) ▷아마존(2조8100억달러) ▷TSMC(2조2590억달러) ▷브로드컴(2조1770억달러) ▷사우디아람코(1조7630억달러)이다.

삼성전자는 지난달 6일 종가 기준 시가총액 1조397억달러를 돌파하며 TSMC에 이어 아시아 기업 중 두 번째로 시총 1조달러 클럽에 가입했다.

당시 글로벌 시가총액 순위는 버크셔 해서웨이를 제친 12위였다. 이후 한 달도 채 되지 않아 테슬라와 메타를 잇달아 추월하며 글로벌 시총 9위까지 올라섰다. 마이크론(1조1670억달러)는 12위, SK하이닉스(1조830억달러)는 13위에 자리하고 있다.

같은 시각 삼성전자는 전장 대비 3.15% 오른 36만원에 거래 중이다. 장중 한때 37만7000원까지 뚫으며 장중 신고가를 새로 썼다. 전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 대만에서 열린 ‘GTC 타이베이’ 행사에서 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 삼성전자 고성능 저전력 메모리를 탑재했다고 언급한 영향이 이어지며 주가가 급등한 것으로 풀이된다.

전날 삼성전자는 34만9750원에 거래를 마치며 시가총액 2000조원을 처음으로 돌파했다. 국내 상장사 가운데 시총 2000조원 고지를 넘어선 것은 삼성전자가 처음이다.

최근 삼성전자는 차세대 고대역폭메모리(HBM)4E 샘플을 세계 최초로 출하한 데 이어 인공지능(AI) 반도체 시장 성장 기대감까지 더해지며 가파른 주가 상승세를 이어가고 있다.

삼성전자 주가는 올해 들어서만 170% 넘게 급등했지만 시장에서는 추가 상승 여력이 있다는 분석이 나온다. AI 인프라 투자 확대와 장기공급계약(LTA) 확산에 따른 수요 가시성이 부각되고 있어서다.

월가에서는 ‘85만전자(삼성전자 주가 85만원)’ 전망도 나왔다. 블룸버그 등에 따르면 미국 투자사 서스퀘하나의 메흐디 호세이니 선임연구원은 지난달 29일 삼성전자에 대해 투자의견 ‘긍정적(Positive)’과 목표주가 85만원을 제시했다. 주가 85만원이 현실화될 경우 삼성전자의 시가총액은 5000조원대에 진입하게 된다.

국내 증권가에서는 전날 SK증권이 삼성전자 목표주가를 기존 50만원에서 61만원으로 올려 잡았다. 삼성전자의 올해 영업이익 전망치는 378조원, 내년 영업익은 570조원으로 전망했다.

한동희 SK증권 연구원은 “삼성전자는 고대역폭메모리(HBM) 시장 진입 본격화와 파운드리 수주 확대 등을 고려하면 이익 창출력 대비 현저히 저평가된 상태”라고 평가했다. 김동원 KB증권 리서치센터장도 “현재 삼성전자는 초기 국면에 불과한 반도체 호황 사이클과 휴머노이드 사업 확대 등을 고려할 때 시가총액 2조달러, 원화 기준 약 3000조원의 출발점으로 평가된다”고 말했다.

노무라증권은 지난달 삼성전자 목표주가를 기존 34만원에서 59만원으로 대폭 상향했다. 메모리 수요 급증에 따른 구조적 성장 가능성을 반영해 TSMC 수준의 밸류에이션을 적용해야 한다는 판단에서다. 노무라는 삼성전자의 영업이익이 올해 307조원에서 2028년 511조원까지 증가할 것으로 내다봤다.

이날 코스피 지수는 전장보다 94.81포인트(1.08%) 오른 8883.19로 출발해 전날 기록한 장중 사상 최고치(8874.16)를 재차 경신했다. 이후 상승 폭을 키워 8933.62까지 올라 사상 처음 8900선을 넘었다. 장중 고점 기준 9000선까지는 불과 66포인트가량만을 남겨둔 상태였다.

다만 이후 점차 상승 폭을 줄이다 장중 내림세로 돌아섰다가 다시 상승 반전하는 등 8800선을 사이에 두고 혼조세를 나타내고 있다. 코스피 지수는 오전 10시25분 현재 1.26% 하락한 8677.89에 거래되고 있다.

문이림·송하준·홍태화 기자