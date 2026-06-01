[헤럴드경제=민성기 기자] 연예계 대표 개그맨 부부 윤형빈과 정경미가 최근 온라인을 중심으로 불거진 불화설과 이혼설에 대해 직접 입을 열었다.

29일 유튜브 채널 ‘B급스튜디오’에는 윤형빈이 게스트로 출연한 콘텐츠가 게재됐다.

영상에서 윤형빈은 최근 집에 잘 들어가지 않는다는 소문과 이혼설에 관해 “전혀 사실이 아니다. 잘 지내고 있다”고 부인했다.

최성민은 “그것도 그렇고 이혼하셨냐. 두 분이 활동을 너무 안 하셔서 위장처럼 됐다는 얘기가 돌더라”며 의혹을 제기했다.

이에 윤형빈은 당황하며 “무슨 소리냐. 잘 지내는데 왜 발끈하냐”고 목소리를 높였다.

이어 부부가 동반 방송 출연을 하지 않는 이유에 대해 “저는 괜찮은데 아내가 안 괜찮아한다. 자꾸 둘이 출연하니까 본인이 나가서 저에 대한 안 좋은 얘기를 하게 된다더라. 개그맨들은 그래야 웃기니까 그렇다”며 “오히려 그런 이미지가 계속 소비되는 게 부담돼서 섭외가 들어오면 고사하다 보니 오해가 생긴 것 같다”고 설명했다.

그러면서 윤형빈은 “결혼해보시면 아시겠지만 정말 뜨거운 사랑보다는 뚝배기처럼 서로 있는 듯 없는 듯 잘 지낸다”고 덧붙였다.

앞서 아내 정경미 역시 지난 16일 방송된 KBS2 예능 ‘말자쇼’에 출연해 부부 불화설을 한차례 일축한 바 있다.

당시 정경미는 “얼마 전 윤형빈 씨가 유튜브에서 한 이야기 때문에 ‘정경미 꼴 보기 싫다’, ‘잘 사는 줄 알았더니 불화설’ 같은 기사가 났더라”며 운을 뗐다. 이어 “우리 아무 일도 없다. 정말 행복하게 잘 살고 있다”고 강조했다.

특히 “윤형빈 씨가 집에 잘 들어오냐”는 동료 개그맨 정범균의 질문에 정경미는 “어제는 왔어요”라고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.

한편 지난 2013년 결혼한 윤형빈과 정경미 부부는 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.