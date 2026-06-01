[헤럴드경제=민성기 기자] 연예계 대표 개그맨 부부 윤형빈과 정경미가 최근 온라인을 중심으로 불거진 불화설과 이혼설에 대해 직접 입을 열었다.
29일 유튜브 채널 ‘B급스튜디오’에는 윤형빈이 게스트로 출연한 콘텐츠가 게재됐다.
영상에서 윤형빈은 최근 집에 잘 들어가지 않는다는 소문과 이혼설에 관해 “전혀 사실이 아니다. 잘 지내고 있다”고 부인했다.
최성민은 “그것도 그렇고 이혼하셨냐. 두 분이 활동을 너무 안 하셔서 위장처럼 됐다는 얘기가 돌더라”며 의혹을 제기했다.
이에 윤형빈은 당황하며 “무슨 소리냐. 잘 지내는데 왜 발끈하냐”고 목소리를 높였다.
이어 부부가 동반 방송 출연을 하지 않는 이유에 대해 “저는 괜찮은데 아내가 안 괜찮아한다. 자꾸 둘이 출연하니까 본인이 나가서 저에 대한 안 좋은 얘기를 하게 된다더라. 개그맨들은 그래야 웃기니까 그렇다”며 “오히려 그런 이미지가 계속 소비되는 게 부담돼서 섭외가 들어오면 고사하다 보니 오해가 생긴 것 같다”고 설명했다.
그러면서 윤형빈은 “결혼해보시면 아시겠지만 정말 뜨거운 사랑보다는 뚝배기처럼 서로 있는 듯 없는 듯 잘 지낸다”고 덧붙였다.
앞서 아내 정경미 역시 지난 16일 방송된 KBS2 예능 ‘말자쇼’에 출연해 부부 불화설을 한차례 일축한 바 있다.
당시 정경미는 “얼마 전 윤형빈 씨가 유튜브에서 한 이야기 때문에 ‘정경미 꼴 보기 싫다’, ‘잘 사는 줄 알았더니 불화설’ 같은 기사가 났더라”며 운을 뗐다. 이어 “우리 아무 일도 없다. 정말 행복하게 잘 살고 있다”고 강조했다.
특히 “윤형빈 씨가 집에 잘 들어오냐”는 동료 개그맨 정범균의 질문에 정경미는 “어제는 왔어요”라고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.
한편 지난 2013년 결혼한 윤형빈과 정경미 부부는 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
설마했는데…“백종원 어쩌다 600억 증발” 믿었던 사람들 ‘망연자실’
min3654@heraldcorp.com