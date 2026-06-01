민주당 천안서 마지막 현장 선대위 회의 국힘 지도부 제주·울산·대구·오산 찾아 혁신 릴레이 선거운동, 개혁 인천 선대위

[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 본투표를 이틀 앞둔 1일 여야 지도부가 전국 격전지를 돌면서 막바지 총력 지원을 이어갔다.

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장은 이날 충남 천안시에서 선거 전 마지막 현장 중앙선거대책위원회 회의를 주재하고 같은 당 박수현 충남지사 후보 지원사격에 나섰다. 정 위원장은 공식선거운동 첫째날인 지난달 21일부터 전날까지 일곱 차례 충청권을 찾은 바 있다. 중원 표심을 이번 선거의 핵심축 가운데 하나로 보고 있다는 분석이 나온다.

회의에서 정 위원장은 “선거 운동 마지막 날을 하루 앞둔 오늘 다시 천안을 찾았다”며 “이곳 충남에서 대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부를 위한 긍정적 에너지를 받아 파란 바람이 전국을 휩쓸고 이재명 대통령에게 힘을 싣는 선거가 되면 좋겠다”고 강조했다.

정 위원장은 이후 신용한 충북지사 지원 유세를 위해 충북 괴산군으로 이동한 뒤, 오후에는 경북 안동시와 울산을 찾아 오중기 경북지사 후보, 김상욱 울산시장 후보 지원을 이어간다. 한병도 공동상임선대위원장은 이날 충남 중앙선대위 회의에 참여한 뒤, 충북 보은·옥천·충주·청주 등 기초단체 출마자들의 유세 현장을 돌며 중원 공략에 힘을 보탠다.

이와 함께 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장도 이날 제주와 울산을 돌며 막바지 표심 잡기에 나섰다.

장 위원장은 전날 오후 홍대입구역과 성수동, 강남역 CGV 앞 등 젊은 층 유동인구가 많은 장소를 차례로 찾아 사흘 후 있을 본투표 참여를 호소했다.

최근 스타벅스를 둘러싼 논란을 고려해 ‘커피 한잔의 자유’라고 쓰인 앞치마를 입고 거리에 나선 그는 ‘분노하면 6월 3일 투표장으로’·‘자유와 일상을 지키는 선택’이라고 쓰인 피켓을 든 채 거리를 돌며 시민들을 향해 “국민의힘에 투표해주십시오”라고 외쳤다.

장 위원장은 따로 유세차에 올라 연설은 하지 않고 도보로 시민들과의 스킨십을 최대한 늘리는 데 주력했다.

송언석 공동선거대책위원장은 대구 달성군을 찾아 국회의원 보궐선거에 출마한 이진숙 후보의 유세를 지원하고, 경기도로 이동해 이권재 오산시장 후보와 양향자 경기지사 후보 유세에 잇따라 동참한다.

이런 가운데 조국혁신당은 전날부터 전국 각지에서 ‘63시간 파란 릴레이 선거운동’에 돌입했다. 이해민 조국혁신당 중앙당 총괄선대본부장은 이날 오전 기자간담회에서 “민주당 지도부는 민주진영의 큰형으로서, (평택을이 아닌) 전국 선거를 보시기 바란다”면서 “평택 시민의 자존심을 세우며 민주주의의 가치를 지켜낼 진짜 후보 조국을 통해 반드시 승리를 이루겠다”고 강조했다.

개혁신당은 이날 인천의 정승연 연수구갑 국회의원 후보 선거사무실에서 현장 중앙선대위 회의를 개최했다. 이준석 대표는 “거대 양당은 조직의 그늘에 숨지만 우리 후보들은 한 사람 한 사람이 온몸으로 음해를 받아낸다”면서 “진실을 앞당기는 단 하나의 길이 6월 3일 여러분의 한 표”라며 지지를 호소했다.