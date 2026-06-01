NYT “잠정 합의안 승인 대신 조건 강화” 동결자산 해제 우려 제기한 트럼프 “이란에 기존 합의 신속 수용 압박 의도일 수도”

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란의 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 초안을 승인하지 않고 합의 조건을 강화한 수정안을 다시 이란 측에 보냈다고 뉴욕타임스(NYT)가 30일(현지시간) 보도했다.

앞서 미국과 이란 당국자들은 종전 MOU에 잠정 합의한 상태였으며 양국 모두 최종 승인 절차만 남겨둔 것으로 알려졌다. 그러나 트럼프 대통령이 초안을 사실상 승인하지 않으면서 협상은 다시 불확실성에 직면하게 됐다.

NYT는 이날 당국자 3명을 인용해 트럼프 대통령이 종전 MOU에 담긴 잠정 합의 조건을 강화했으며 관련 수정사항을 반영한 문서를 다시 이란 측에 발송했다고 전했다.

다만 구체적으로 어떤 내용이 수정됐는지는 알려지지 않았다.

당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 잠정 합의안에 포함된 대이란 동결 자산 해제 조항에 우려를 표시해왔다.

트럼프 대통령은 집권 1기 시절부터 버락 오바마 행정부가 체결한 이란 핵 합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)를 강하게 비판해왔다. 당시 미국이 대이란 제재를 해제하는 과정에서 지나치게 많은 것을 양보했다고 주장하며 2018년 직접 핵 합의에서 탈퇴했다.

트럼프 대통령은 또 이란이 미국의 제안에 답변하는 데 지나치게 오랜 시간이 걸린다는 점에도 불만을 나타낸 것으로 전해졌다.

당국자들은 트럼프 대통령이 보다 강경한 수정안을 제시한 배경에 대해 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 기존 제안을 신속히 수용하도록 압박하려는 의도가 있을 수 있다고 분석했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 29일 백악관 상황실에서 종전 MOU 승인 여부를 논의하기 위한 회의를 열었지만 별다른 발표 없이 회의를 마무리했다.

MOU 초안에는 미국과 이란 간 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 완전히 개방하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 또 연장된 휴전 기간 동안 이란 비핵화 관련 포괄적 합의를 도출한다는 내용도 포함된 것으로 전해졌다.

이와 함께 미국이 핵 협상 진전에 맞춰 대이란 제재 완화를 검토하고 이란 동결 자산 해제 문제를 논의한다는 내용도 미국 언론을 통해 보도된 바 있다.