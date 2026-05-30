[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대 국방군사계열 졸업생 이리나 하사(AI의무전투부사관과)가 육군부사관학교 부사관임관식에서 영예의 육군참모총장상을 수상했다.

이 하사는 지난 29일 열린 육군부사관학교 양성 26-2기 부사관임관식에서 우수한 성적으로 육군참모총장상을 받았다.

이날 임관식에서는 이 하사를 포함해 영진전문대 국방군사계열 졸업생 8명이 함께 육군 하사로 임관해 눈길을 끌었다.

이 하사는 지난 3월 2일부터 5월 29일까지 진행된 교육훈련 과정에서 군인정신과 책임감, 체력, 리더십, 직무수행 능력 등 부사관에게 요구되는 핵심 역량을 집중적으로 훈련받았다.

특히 모든 교육과정에서 성실하고 책임감 있는 태도로 임하며 솔선수범한 결과, 우수한 성적을 거뒀다.

이리나 하사는 “교육훈련 기간 동안 쉽지 않은 순간도 있었지만 대학에서 배운 군인으로서의 기본자세와 교수님들의 세심한 지도가 큰 힘이 됐다”고 소감을 밝혔다.

김기병 국방군사계열 부장(교수)은 “육군참모총장상을 수상한 이리나 하사에게 축하의 박수를 보낸다”며 “이번 성과는 군 간부를 꿈꾸는 후배들에게도 큰 동기부여가 될 것”이라고 말했다.