[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력이 경북 울진에 건설 중인 신한울4호기 원자로건물 공사에 착수했다.

30일 한수원에 따르면 전날 신한울4호기 원자로건물 기초지반 상부에 콘크리트를 붓는 ‘최초 콘크리트 시공’을 시작했다.

이 시공은 부지 정지와 굴착 등 사전 준비를 마치고 건물 구조물과 내부공사 단계에 본격적으로 진입했음을 의미하는 핵심 공정으로 꼽힌다.

신한울3·4호기는 지난 2024년 9월 건설허가를 받은 뒤 부지 굴착공사를 진행해 왔으며 지난해 5월에는 신한울3호기가 먼저 최초 콘크리트 시공에 들어갔다.

신한울4호기는 앞으로 구조물 공사와 주요 기자재 설치, 단계별 시험 등을 거쳐 오는 2033년 준공이 목표다.

신한울3·4호기가 모두 준공되면 경북지역 연간 전력 소요량의 약 46%에 해당하는 전력을 공급할 것으로 예상된다.

김회천 한수원 사장은 “신한울3·4호기는 이번에 시공되는 콘크리트처럼 대한민국 에너지 미래를 떠받칠 단단한 기초”라며 “안전을 최우선으로 세계 최고 수준의 원전을 건설하겠다“고 말했다.