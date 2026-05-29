[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 경북지역에서는 경북지사·도교육감 후보들이 사전투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.

국민의힘 이철우 경북지사 후보는 이날 오전 부인 김재덕 여사와 함께 경북 예천군 호명읍에 위치한 경북여성가족플라자 사전투표소를 찾아 투표를 끝냈다.

이 후보는 투표를 마친 소감에서 “많은 분들께서 나라 걱정을 많이 하시는데 걱정에 대한 가장 좋은 표현 방법이 바로 투표”라며 표심 행사의 중요성을 강조했다.

이어 “통상 지방선거는 투표율이 50% 내외에 머무는 경우가 많다”며 “이번 선거에서는 도민 여러분께서 투표에 많이 참여해 주셔서 전체 투표율을 올려주시길 바란다. 이를 통해 경북의 뜻과 목소리가 국가에 잘 반영될 수 있도록 힘을 모아달라”고 호소했다.

임종식 경북교육감 후보는 이날 오전 9시 30분 예천군 호명면 경북여성가족플라자 1층에 마련된 사전투표소에서 부인 심귀순 여사와 함께 투표를 했다.

임 후보는 사전투표를 끝낸 뒤 “경북교육의 미래를 결정하는 중요한 선택이 시작됐다“며 ”도민 한 분 한 분의 투표가 우리 아이들의 배움과 성장, 학교의 안정, 경북교육의 앞으로 4년을 결정한다”고 밝혔다.

이어 사전투표 참여를 독려하며 “29일과 30일 사전투표, 6월 3일 본투표에 꼭 참여해 달라”며 “경북교육의 안정과 미래, 아이들의 꿈을 위해 도민 여러분의 현명한 선택을 부탁드린다”고 호소했다.

김상동 경북교육감 후보는 이날 오전 배우자, 마숙자 상임선거대책위원장(전 경북도교육청 초등교육과장)과 함께 김천시 대신동 사전투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.

투표를 마친 김 후보는 “무너진 경북의 공교육을 바로 세우고 아이들의 미래와 교권을 끝까지 책임질 진짜 교육 전문가는 자신“이라며 ”경북 교육의 기분 좋은 변화와 레벨업을 위해 도민들의 적극적인 투표 참여를 바란다“고 강조했다.

한편 6·3 지방선거 사전투표는 29일과 30일 양일간 진행되며 유권자는 전국 어느 사전투표소에서나 투표에 참여할 수 있다.